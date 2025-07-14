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لبنان

أبي المنى أسف لأحداث السويداء ودعا إلى وقف التدهور الأمني

Lebanon 24
14-07-2025 | 10:26
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 تابع شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى التطورات والمستجدات الامنية في مدينة السويداء، اعتبارا من يوم امس واليوم مع مشايخ المدينة وفاعلياتها الروحية، وفي مقدمهم مشايخ العقل، مبديا "اسفه البالغ للأحداث الدامية الحاصلة"، وداعيا إلى "ضرورة التعاطي برويّة وحكمة وتعقل، لوقف التدهور الأمني والدخول بالقوة الى المحافظة، والعمل على ايجاد حلول تضمن الاستقرار والامان وتحقن الدماء بين ابناء الوطن الواحد". 
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 وحثّ الشيخ ابي المنى في بيان "الدولة السورية لعلى تحمّل مسؤولياتها الوطنية، اذ ان تبعات مثل هكذا مواجهات لا تخدم مصلحة البلاد ولا تنهي النزاعات"، داعياً الى "التفاهم والاتفاق تحت سقف الدولة ومؤسساتها الشرعية". 

 وتقدّم شيخ العقل "بالتعازي القلبيّة الحارّة من ذوي وعائلات الشهداء الذين سقطوا، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى والمصابين والعودة السالمة للمختطفين".
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