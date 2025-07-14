أبي المنى أسف لأحداث السويداء ودعا إلى وقف التدهور الأمني

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تابع شيخ العقل لطائفة الشيخ الدكتور التطورات والمستجدات الامنية في مدينة ، اعتبارا من يوم امس واليوم مع مشايخ المدينة وفاعلياتها الروحية، وفي مقدمهم مشايخ العقل، مبديا "اسفه البالغ للأحداث الدامية الحاصلة"، وداعيا إلى "ضرورة التعاطي برويّة وحكمة وتعقل، لوقف التدهور الأمني والدخول بالقوة الى المحافظة، والعمل على ايجاد حلول تضمن الاستقرار والامان وتحقن الدماء بين ابناء الوطن الواحد".وحثّ الشيخ ابي المنى في بيان " لعلى تحمّل مسؤولياتها الوطنية، اذ ان تبعات مثل هكذا مواجهات لا تخدم مصلحة البلاد ولا تنهي النزاعات"، داعياً الى "التفاهم والاتفاق تحت ومؤسساتها الشرعية".وتقدّم شيخ العقل "بالتعازي القلبيّة الحارّة من ذوي وعائلات الذين سقطوا، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى والمصابين والعودة السالمة للمختطفين".