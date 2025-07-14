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لبنان

حادث سير مروع قرب حاجز المحطة في البقاع الشمالي

Lebanon 24
14-07-2025 | 10:31
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وقع اليوم حادث سير مروّع قرب حاجز المحطة في البقاع الشمالي، ما أسفر عن سقوط عدد من الجرحى.
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وعلى الفور، تم نقل المصابين إلى مستشفيات المنطقة لتلقّي العلاج اللازم.
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