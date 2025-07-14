حادث سير مروع قرب حاجز المحطة في البقاع الشمالي

وقع اليوم حادث سير مروّع قرب حاجز المحطة في ، ما أسفر عن سقوط عدد من الجرحى.

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وعلى الفور، تم نقل المصابين إلى مستشفيات المنطقة لتلقّي العلاج اللازم.