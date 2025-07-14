وزير الصناعة التقى سفيري المغرب والأردن

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أكد في اجتماعه مع سفير أكرين "عمق العلاقات بين والمملكة المغربية، وتفعيل العمل المشترك لتطويرها على مختلف الصعد، لا سيما الاقتصادية والصناعية".ونقل أكرين دعوة من وزير الصناعة مزور إلى الوزير لـ"زيارة على رأس وفد من الصناعيين من أجل تقوية التبادل التجاري بين البلدين".ثم اجتمع الوزير مع سفير وليد الحديدي، وبحثا في "أهمية إقامة مشاريع استثمارية صناعية تكاملية بين رجال أعمال من كلا البلدين، التي تلبي حاجة أسواق المنطقة".