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لبنان

وزير الصناعة التقى سفيري المغرب والأردن

Lebanon 24
14-07-2025 | 10:45
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 أكد وزير الصناعة جو عيسى الخوري في اجتماعه مع سفير المغرب محمد أكرين "عمق العلاقات بين لبنان والمملكة المغربية، وتفعيل العمل المشترك لتطويرها على مختلف الصعد، لا سيما الاقتصادية والصناعية".
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ونقل أكرين دعوة من وزير الصناعة المغربي رياض مزور إلى الوزير عيسى الخوري لـ"زيارة المغرب على رأس وفد من الصناعيين من أجل تقوية التبادل التجاري بين البلدين".

سفير الأردن

ثم اجتمع الوزير عيسى الخوري مع سفير الأردن وليد الحديدي، وبحثا في "أهمية إقامة مشاريع استثمارية صناعية تكاملية بين رجال أعمال من كلا البلدين، التي تلبي حاجة أسواق المنطقة".
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