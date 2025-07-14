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لبنان

لقاء تشاركي بين "الهيئة الوطنية للمرأة" وضباط الارتكاز الجندري وموظفين في الوزارات

Lebanon 24
14-07-2025 | 10:54
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نظمت "الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية" برئاسة اللبنانية الأولى نعمت عون، في إطار عملها التنسيقي مع الوزارات والإدارات الرسمية، لقاء تعارفيا وتشاركيا مع ضابطات وضباط الارتكاز الجندري وموظفات وموظفين في الوزارات والإدارات العامة، بحضور نائبة الرئيسة السفيرة سحر بعاصيري سلام والأعضاء في الجمعية العامة للهيئة.
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وخلال اللقاء، تم التعريف برئيسات والأعضاء في اللجان المختصة في الهيئة الوطنية، تلتها جولة تعارف بين أعضاء شبكة ضابطات وضباط الارتكاز الجندري، حيث تم تأكيد أهمية تفعيل دور الشبكة.

واختتم اللقاء بنقاش مفتوح تناول مهام الشبكة، التحديات التي تعترضها والاقتراحات التي قدمها المشاركات والمشاركون، مع تأكيد أهمية التشبيك والتعاون المستقبلي.
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