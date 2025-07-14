يونس تققدت وصالح مراكز الامتحانات الرسمية في صور ومنطقتها

Advertisement

جالت مديرة الادارة المشتركة في وزارة التربية يرافقها رئيس المنطقة التربوية احمد صالح على مراكز العامة في صور ومنطقتها.المحطة الاولى كلنت في ثانوية صور الرسمية حيث استقبلتهم رئيسة المركز سهى مارون ووضعتهم في الاجواء العامة، ثم مع الوفد إلى تكميلة الرسمية حيث كان في استقبالهما رئيس المراكز الذي اكد " الطلاب بالقوانين والأنظمة ولم تسجل اي شكوى ".ثم انتقل الوفد الى ثانوية الامام وسط اجراءات امنية مشددة، وبعد الجولة قالت يونس: "ان عملية التنظيم للامتحانات في الجنوب كانت جيدة وهناك التزام بالقوانين والأنظمة من قبل رؤساء المراكز، ورأينا انضباطا من جهة الطلاب ، ولكن كان هناك اعتراض على أسئلة مادة الفيزياء ووصفها الطلاب بالصعبة، اما بالنسبة لمادة التاريخ كانت طويلة ويلزمها المزيد من الوقت، اضافة الى ان الطلاب كانوا معتادين على المسابقات الاختيارية التي ألغيت هذا العام، واعتبروا انهم امتحنوا بكامل المواد، وكان اعتراض من بعض الطلاب".ووصفت الاجواء بانها "كانت جيدة والتنظيم كان ممتازا وسط التزام من الأساتذة ورؤساء المراكز، إلى متابعة حثيثة من رئيس المنطقة الجنوب التربوية في الجنوب احمد صالح على الارض مع كافة رؤساء المراكز". (الوكالة الوطنية للإعلام)