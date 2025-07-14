عبدالله: دعم للدواء المحلي وتنظيم لعمل الصيدليات المتضررة من العدوان

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عقدت والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة دورية برئاسة النائب ، وبحضور أعضائها وممثلين عن الإدارات المعنية.وقال عبدالله بعد الجلسة: "ناقشنا اليوم عدداً من المواضيع، وأبرز ما أُقرّ هو إعطاء مفاضلة للصناعة الدوائية في إطار مواجهة المنافسة غير المتكافئة مع الأدوية المستوردة. تم تناول هذا الموضوع بعمق بالتعاون مع ، نقابة مستوردي الأدوية، ، وهيئة الشراء العام. نأمل أن يشكل هذا القرار حافزاً يمتد إلى باقي القطاعات الإنتاجية اللبنانية لحمايتها من المضاربة".وأضاف: "أقرّينا أيضاً اقتراح قانون آداب وأخلاقيات مهنة التمريض، وهو اقتراح يشكل نقلة نوعية تهدف إلى تثبيت هذه المهنة الرسالة وحماية حقوق العاملين فيها".وتابع: "أما الاقتراح الثالث الذي نوقش فكان مقدماً من الزميل ، ويهدف إلى تنظيم عمل الصيدليات التي تضررت كلياً أو جزئياً جراء العدوان ، خاصة أن سبق أن أصدر قراراً يعالج هذه الحاجة".كما لفت عبدالله إلى أنه تم التطرق إلى موضوع الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على تجهيزات مصانع الأدوية اللبنانية، وبعد ، تقرر سحب هذا البند والإبقاء على القانون الحالي المعمول به.واختُتمت الجلسة بمناقشة اقتراح قانون مقدم من كتلة "اللقاء " لتنظيم هيئات الضمان، حيث تم بحث الشق الصحي منه لتجنب أي تداخل مع اللجان الأخرى، على أن يُناقش الاقتراح بشكل مفصل في لجنة الاقتصاد، مع مشاركة وإدراج ملاحظاتها في النقاش.