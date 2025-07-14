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لبنان

منسى: نثمّن مساهمة الكتيبة النيبالية في حفظ السلام في الجنوب

Lebanon 24
14-07-2025 | 11:31
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زار القنصل الفخري العام لجمهورية النيبال الاتحادية في لبنان، الشيخ محمد وسام غُزيّل، وزير الدفاع الوطني ميشال منسى، ناقلاً تحيات حكومة بلاده وتمنياتها الصادقة للبنان بمزيد من الأمن والاستقرار.
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ووفق بيان صادر عن القنصلية، عبّر الوزير منسى خلال اللقاء عن تقدير الحكومة اللبنانية للدور الريادي الذي تقوم به الكتيبة النيبالية العاملة ضمن قوات "اليونيفيل" في ميس الجبل، مشيداً بمساهماتها الفاعلة في حفظ السلام، وبأنشطتها الاجتماعية والإنسانية التي تترك أثراً إيجابياً في المجتمع المحلي.

كما جرى التطرق خلال اللقاء إلى أوجه التشابه الجغرافي والثقافي بين لبنان والنيبال، ولا سيما ارتباط الشعبين بالجبال والطبيعة، ما يعزز أواصر الصداقة والتعاون بين البلدين.

وفي ختام اللقاء، أعرب القنصل غُزيّل عن شكره للوزير منسى على حسن الاستقبال، مؤكداً التزامه بتطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التنسيق في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
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