منسى: نثمّن مساهمة الكتيبة النيبالية في حفظ السلام في الجنوب

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زار القنصل الفخري العام لجمهورية النيبال الاتحادية في ، وسام غُزيّل، ميشال منسى، ناقلاً تحيات حكومة بلاده وتمنياتها الصادقة للبنان بمزيد من الأمن والاستقرار.ووفق بيان صادر عن القنصلية، عبّر الوزير منسى خلال اللقاء عن تقدير للدور الريادي الذي تقوم به الكتيبة النيبالية العاملة ضمن قوات "اليونيفيل" في ، مشيداً بمساهماتها الفاعلة في حفظ السلام، وبأنشطتها الاجتماعية والإنسانية التي تترك أثراً إيجابياً في .كما جرى التطرق خلال اللقاء إلى أوجه التشابه الجغرافي والثقافي بين لبنان والنيبال، ولا سيما ارتباط الشعبين بالجبال والطبيعة، ما يعزز أواصر الصداقة والتعاون بين البلدين.وفي ختام اللقاء، أعرب القنصل غُزيّل عن شكره للوزير منسى على ، مؤكداً التزامه بتطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التنسيق في المجالات ذات الاهتمام المشترك.