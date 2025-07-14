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لبنان

بري يلتقي جنبلاط في عين التينة

Lebanon 24
14-07-2025 | 11:30
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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، مساء اليوم الإثنين، الرئيس السابق للحزب "التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط في عين التينة.
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