البساط من صيدا: مساعدات وقروض بأكثر من 350 مليون دولار لإنعاش الجنوب

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استكمل والتجارة عامر البساط، جولته في الجنوب، يرافقه للوزارة الدكتور محمد أبو حيدر، حيث زارا سرايا والتقيا محافظ الجنوب منصور ضو، بحضور الإقليمي للوزارة ميساء حدرج.تناول اللقاء الأوضاع الاقتصادية والتجارية في صيدا والجنوب، وسبل دعم القطاعات المختلفة لتحقيق انتعاش اقتصادي في الموسم السياحي.عقب اللقاء، أكد البساط أن "هذه ليست الزيارة الأولى للجنوب ولن تكون الأخيرة"، ناقلاً رسائل من الأهالي تعبّر عن معاناتهم وصمودهم في وجه التحديات، واصفًا الجنوب بأنه "النبض الاقتصادي الزراعي والصناعي المهم".وأشار إلى أن الوزارة تسعى لإطلاق برامج قصيرة المدى بالتعاون مع والبنك الدولي والصناديق العربية، تشمل إعادة الإعمار ومنح قروض ميسرة للمزارعين والصناعيين والتجار. وكشف عن تمويل بقيمة 250 مليون دولار من ، و70 مليون دولار قروض زراعية، و50 مليون من صناديق عربية.وشدد على أهمية "ضبط الأسعار والمخالفات"، موضحاً أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الإدارات والبلديات على إعداد برامج فعالة، قائلاً: "نحن ملتزمون بالمساعدة رغم محدودية الموارد".بعد ذلك، زار البساط وأبو حيدر برفقة حدرج المكتب الإقليمي لوزارة الاقتصاد في سرايا صيدا، حيث اطلع على عمل المفتشين والعوائق التي تواجههم. وقال البساط: "أنا مؤمن بالإدارة العامة، وسندافع عن موظفيها في "، مشيراً إلى ضعف الموارد، لكنه أكد ترتيب الأولويات لدعم العمل الرقابي وتأمين الحاجات الأساسية.وأضاف مخاطباً المفتشين: "أنتم ركيزة إعادة الثقة بين المواطن والدولة، وأبواب الوزارة مفتوحة لكم، ونحن نثق بإدارتكم وبالمدير العام الدكتور أبو حيدر".ثم جال الوفد في سوق صيدا التجاري برفقة ممثل رئيس بلدية صيدا الدكتور أحمد عكرة، ورئيس جمعية التجار ، حيث اطلعوا على أوضاع السوق واحتياجاته الإنمائية، خصوصاً لجهة البنية التحتية ودعم المؤسسات التجارية.واختتمت الجولة بلقاء موسع في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب، بحضور رئيس الغرفة محمد صالح وعدد من الفعاليات الاقتصادية والإنتاجية.رحب صالح بالوزير والمدير العام، مشيداً بحرصهما على التواصل مع الهيئات الاقتصادية في مختلف المناطق، ودعا إلى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، خاصة تلك المتضررة من الاعتداءات ، مطالبًا بإعفاءات ضريبية وتحفيزات للتصدير والاستثمار.من جانبه، شدد البساط على أهمية الجنوب اقتصادياً، قائلاً: "الجنوب يمثل 30% من الناتج القومي، ونجاحه يعني نجاح الاقتصاد اللبناني". وأكد السعي لإطلاق تعاون فعال مع كافة الجهات لدعم القطاعات الإنتاجية في المنطقة.كما ناقش اللقاء أوضاع الصناعات الغذائية ومعامل الأجبان والألبان المتضررة، إلى جانب إمكانية الاستفادة من مرفأ صيدا الجديد في مشاريع تنموية مستقبلية.