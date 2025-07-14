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لبنان

جنبلاط من عين التينة: همنا الحفاظ على لبنان الكبير ومتمسكون بالكيانات الحالية

Lebanon 24
14-07-2025 | 12:05
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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، مساء اليوم الإثنين، الرئيس السابق للحزب "التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط في عين التينة.
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وبعد اللقاء، تحدث جنبلاط، قائلاً: "ملفات عديدة نوقشت مع الرئيس بري على صعيد ملف الجنوب الذي نعتبره في أيادٍ أمينة عند الرؤساء الثلاثة، ولن أتدخل به". 

وفي ما يخص التعيينات، قال جنبلاط: "في ما يتعلق بالتعيينات يبدو أن العجلة أخذت أبعادها وكما فهمت أن التعيينات المُقبلة ستسير في المسار المطلوب".

تابع: "التهديدات الإسرائيلية هي سيف مُسلط بشكل دائم ولكن يجب ألا يستمر الأمر على هذا النحو وإما وقف لإطلاق نار أو لا وقف لإطلاق النار".
 
كذلك، قال جنبلاط إن "هناك مشاكل وبعضها كبير، مثلاَ في ما يتعلق بصناعة المخدرات، لكن اليوم أعلن الجيش أنه فكك مصنعاً كبيراً للكبتاغون في اليمونة".


وأضاف جنبلاط: "جرى تضخيم بأن هناك خلية صغيرة أو كبيرة مهما كانت في بلدة بتبيات فدخل على الخط ما هب ودب لتعظيم الأمر.. الجيش يقوم بواجباته والقوى الأمنية تقوم بواجباتها لماذا التضخيم الإعلامي".
 هذا هو كل شي".

وعن أحداث السويداء، قال: "نحن مع عودة الأمن وبناء مصالحة في السويداء برعاية الدولة السورية. السويداء مثل جرمانا وحمص ومثل كل سوريا هي بحماية الدولة السورية". 

وعن الحديث عن فكرة ضمّ لبنان إلى سوريا، قال: "أستغرب من أين أتت هذه الفكرة.. همنا الحفاظ على لبنان الكبير الذي أُرسيَ عام 1920 وبلاد الشام تبدأ من لبنان إلى العراق ونحنُ نتمسّك بالكيانات الحالية".
 
 
 
 
 
 
 
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