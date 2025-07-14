توقيف "فان" قادم من البقاع... شاهدوا ما ضبط داخله

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في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها مختلف قطعات لمكافحة الجرائم على أنواعها في المناطق اللّبنانية كافّة، وتوقيف مرتكبيها، اشتبهت عناصر حاجز في وحدة الدّرك الإقليمي، بتاريخ 05-07-2025، بآليّة "فان – سانغ يونغ" قادمة من ، بقيادة:– ح. ر. (مواليد عام 2001، لبناني)بتفتيشه والـ"فان"، تم ضبط:– /614/غ من مادّة الكوكايين مقسّمة داخل /71/ طبّة بلاستيكيّة.– /897/غ من مادّة الماريجوانا مقسّمة داخل /38/ كيسًا شفافًا.– /115/ حبّةً مخدّرة.تم تسليم الموقوف والآليّة والمضبوطات إلى القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة المختص.