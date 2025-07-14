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لبنان

آخر معلومة.. هذا ما تبلغه لبنان من أميركا بشأن "سلاح حزب الله"

Lebanon 24
14-07-2025 | 12:19
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ذكرت قناة الـ"lbci"، اليوم الإثنين، أنَّ لبنان الرسمي تبلغ رداً عبر السفارة الأميركية على الورقة التي قدمها للمبعوث الأميركي توم برّاك.
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وأشار القناة إلى أنَّ المعنيين يقومون بدراسة الرَّد الأميركي وخلاصته تكمنُ في وجوب التزام لبنان بمهل زمنية مُحدّدة لحصر سلاح "حزب الله" في يد الدولة، على ألا تتعدى المهلة نهاية العام الحالي.
 
من ناحيتها، قالت قناة "الحدث" إن "ممثل السفارة الأميركية بحث مع الرئاسات اللبنانية الـ 3 الخطة الزمنية لسحب سلاح حزب الله".
 
 
 
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