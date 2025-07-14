آخر معلومة.. هذا ما تبلغه لبنان من أميركا بشأن "سلاح حزب الله"

ذكرت قناة الـ" "، اليوم الإثنين، أنَّ الرسمي تبلغ رداً عبر السفارة الأميركية على الورقة التي قدمها للمبعوث الأميركي توم برّاك.

Advertisement

وأشار القناة إلى أنَّ المعنيين يقومون بدراسة الرَّد الأميركي وخلاصته تكمنُ في وجوب لبنان بمهل زمنية مُحدّدة لحصر سلاح " " في يد الدولة، على ألا تتعدى المهلة نهاية العام الحالي.

من ناحيتها، قالت قناة "الحدث" إن " الأميركية بحث مع الرئاسات الـ 3 الخطة الزمنية لسحب سلاح حزب الله".