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لبنان

اجتماع في وزارة الأشغال لبحث أعمال تأهيل الطرق والجسور في لبنان

Lebanon 24
14-07-2025 | 12:25
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استقبل وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني في مكتبه، النائب نعمة إفرام، حيث جرى عرض للأوضاع الراهنة، إلى جانب البحث في عدد من القضايا الإنمائية، لا سيما تلك المتعلقة بمهام الوزارة في منطقة جبيل – كسروان.
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وتناول اللقاء أيضًا ملف افتتاح مرفأ جونية السياحي، وسبل الدفع به قدمًا ضمن إطار التنمية السياحية والاقتصادية في المنطقة.

وفي سياق منفصل، التقى الوزير رسامني مفتي راشيا الشيخ وفيق حجازي، حيث جرى بحث في ملفات إنمائية تخص المنطقة. وأثنى المفتي حجازي على جهود الوزير في ما يتعلق بتأمين الخدمات الأساسية، خصوصًا في مجال الطرقات والمشاريع المرتبطة بحياة المواطنين اليومية.

كما ترأس وزير الأشغال اجتماعًا إداريًا موسّعًا، ضم المدير العام للطرق والمباني غابي الحاج وفريق عمل الوزارة المعني بمتابعة ملفات الطرق والمباني. وتم خلال الاجتماع مناقشة التدابير المقررة لتنفيذ أعمال تأهيل وصيانة شبكة الطرق والجسور في مختلف المناطق اللبنانية، بما يواكب الحاجات الملحة والمواسم المقبلة.
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