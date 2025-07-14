اجتماع في وزارة الأشغال لبحث أعمال تأهيل الطرق والجسور في لبنان

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استقبل وزير الأشغال العامة والنقل في مكتبه، النائب نعمة ، حيث جرى عرض للأوضاع الراهنة، إلى جانب البحث في عدد من الإنمائية، لا سيما تلك المتعلقة بمهام الوزارة في منطقة – كسروان.وتناول اللقاء أيضًا ملف افتتاح مرفأ السياحي، وسبل الدفع به قدمًا ضمن إطار التنمية السياحية والاقتصادية في المنطقة.وفي سياق منفصل، التقى الوزير رسامني مفتي ، حيث جرى بحث في ملفات إنمائية تخص المنطقة. وأثنى المفتي على جهود الوزير في ما يتعلق بتأمين الخدمات الأساسية، خصوصًا في مجال الطرقات والمشاريع المرتبطة بحياة المواطنين اليومية.كما ترأس وزير الأشغال اجتماعًا إداريًا موسّعًا، ضم للطرق والمباني وفريق عمل الوزارة المعني بمتابعة ملفات الطرق والمباني. وتم خلال الاجتماع مناقشة التدابير المقررة لتنفيذ أعمال تأهيل وصيانة شبكة الطرق والجسور في مختلف المناطق ، بما يواكب الحاجات الملحة والمواسم المقبلة.