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لبنان

"إطلاق نار".. هذا ما شهدته حدود الجنوب اليوم

Lebanon 24
14-07-2025 | 12:30
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عمدت قوات العدو الإسرائيليّ، مساء الإثنين، إلى إطلاق رشقات نارية مكثفة باتجاه أطراف بلدة عيتا الشعب.
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كذلك، أطلق العدو رشقات نارية باتجاه أطراف بلدة راميا.
 
في غضون ذلك، ألقت طائرة مسيرة إسرائيلية قنبلة صوتية قرب أحد رعاة الماشية في بلدة مارون الراس الحدودية.
 
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