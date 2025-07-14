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لبنان
"إطلاق نار".. هذا ما شهدته حدود الجنوب اليوم
Lebanon 24
14-07-2025
|
12:30
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عمدت قوات العدو الإسرائيليّ، مساء الإثنين، إلى إطلاق رشقات نارية مكثفة باتجاه أطراف بلدة
عيتا الشعب
.
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كذلك، أطلق العدو رشقات نارية باتجاه أطراف بلدة راميا.
في غضون ذلك، ألقت طائرة مسيرة إسرائيلية قنبلة صوتية قرب أحد رعاة الماشية في بلدة مارون الراس الحدودية.
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