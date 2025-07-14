"إطلاق نار".. هذا ما شهدته حدود الجنوب اليوم

عمدت قوات العدو الإسرائيليّ، مساء الإثنين، إلى إطلاق رشقات نارية مكثفة باتجاه أطراف بلدة .

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كذلك، أطلق العدو رشقات نارية باتجاه أطراف بلدة راميا.