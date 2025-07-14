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لبنان
خريس من بدياس: لبنان في مرحلة دقيقة وتتطلب حذرًا سياسيًا وأمنيًا
Lebanon 24
14-07-2025
|
13:52
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شدد النائب
علي خريس
، عضو كتلة "التنمية والتحرير"، في كلمة ألقاها باسم حركة "أمل" خلال احتفال تأبيني أقيم في
حسينية
بلدة بدياس، على أهمية إقرار قانون انتخابي عصري يعكس تطلعات اللبنانيين، ويشكّل مدخلاً لمرحلة جديدة من التمثيل العادل، بعيداً عن الاعتبارات الطائفية والمناطقية الضيقة.
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وأكد
خريس
أن
لبنان
يمرّ بظروف دقيقة تتطلب من الجميع التحلي بأقصى درجات الحذر، سواء في الخطاب السياسي أو في التعاطي مع الملف الأمني، مشدداً على أن "الخطر الداهم يتهدد الجميع"، ولا بديل عن "مواجهة واعية" على المستويات كافة، دفاعاً عن الوطن واستقراره.
وفي سياق آخر، توقف خريس عند دور الأم في المجتمع، معتبراً إياها الركيزة الأساسية في بناء الأسرة، ومنبع القيم الأصيلة التي تساهم في تربية الأجيال وصونهم في وجه التحديات.
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