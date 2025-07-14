خريس من بدياس: لبنان في مرحلة دقيقة وتتطلب حذرًا سياسيًا وأمنيًا

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شدد النائب ، عضو كتلة "التنمية والتحرير"، في كلمة ألقاها باسم حركة "أمل" خلال احتفال تأبيني أقيم في بلدة بدياس، على أهمية إقرار قانون انتخابي عصري يعكس تطلعات اللبنانيين، ويشكّل مدخلاً لمرحلة جديدة من التمثيل العادل، بعيداً عن الاعتبارات الطائفية والمناطقية الضيقة.وأكد أن يمرّ بظروف دقيقة تتطلب من الجميع التحلي بأقصى درجات الحذر، سواء في الخطاب السياسي أو في التعاطي مع الملف الأمني، مشدداً على أن "الخطر الداهم يتهدد الجميع"، ولا بديل عن "مواجهة واعية" على المستويات كافة، دفاعاً عن الوطن واستقراره.وفي سياق آخر، توقف خريس عند دور الأم في المجتمع، معتبراً إياها الركيزة الأساسية في بناء الأسرة، ومنبع القيم الأصيلة التي تساهم في تربية الأجيال وصونهم في وجه التحديات.