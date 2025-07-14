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لبنان

ما جديد ملف السجناء السوريين في لبنان؟

Lebanon 24
14-07-2025 | 14:13
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قال وزير العدل عادل نصّار، اليوم الإثنين، إنَّ "سوريا أبدت اهتماماً بضرورة التوصل إلى اتفاقية تتناول بشكل خاص الفترة الحكمية للسجناء السوريين خلال الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة نواف سلام إلى دمشق في وقتٍ سابق".
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ورداً على سؤال عما إذا كان مُستعداً لزيارة سوريا، قال نصار: "أرحب بمجيء نظيري السوري ودمشق حلوة ومنحبها بس كمان بيروت ما بتشكي من شي".
 
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