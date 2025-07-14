ما جديد ملف السجناء السوريين في لبنان؟

قال وزير العدل عادل نصّار، اليوم الإثنين، إنَّ " أبدت اهتماماً بضرورة التوصل إلى اتفاقية تتناول بشكل خاص الفترة الحكمية للسجناء السوريين خلال الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة إلى في وقتٍ سابق".

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ورداً على سؤال عما إذا كان مُستعداً لزيارة سوريا، قال : "أرحب بمجيء نظيري السوري ودمشق حلوة ومنحبها بس كمان ما بتشكي من شي".