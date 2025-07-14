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لبنان
ما جديد ملف السجناء السوريين في لبنان؟
Lebanon 24
14-07-2025
|
14:13
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قال وزير العدل عادل نصّار، اليوم الإثنين، إنَّ "
سوريا
أبدت اهتماماً بضرورة التوصل إلى اتفاقية تتناول بشكل خاص الفترة الحكمية للسجناء السوريين خلال الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة
نواف سلام
إلى
دمشق
في وقتٍ سابق".
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ورداً على سؤال عما إذا كان مُستعداً لزيارة سوريا، قال
نصار
: "أرحب بمجيء نظيري السوري ودمشق حلوة ومنحبها بس كمان
بيروت
ما بتشكي من شي".
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