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لبنان

"هدية بـ2000 دولار" في لبنان تؤدي إلى "احتيال".. ماذا حصل؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
14-07-2025 | 15:08
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عُلم أنَّ مواطنين وقعوا ضحية عملية احتيال إثر تلقيهم رابطاً مُفبركاً من حسابٍ مزيف يحمل إسم إحدى شركات تحويل الأموال العاملة في لبنان.
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وتبيّن أنّ ذاك الحساب يستهدف أشخاصاً يُودعون أموالاً داخل حسابات الكترونية مرتبطة بشركة تحويل الأموال، وذلك بهدف سرقتها.
 
كيف حصلت العملية؟
 
يقول أحد الضحايا عبر "لبنان24" إنه تلقى رسالة عبر "فيسبوك" من حساب يحمل اسم شركة التحويل، وقيل عبره إن بإمكان الضحية الاستفادة من فرصة ربح هدية بقيمة 2000 دولار من الشركة.
 
بعد ذلك، يطلب مدير الحساب من الضحية القيام بخطوتين: الأولى الدخول إلى رابط محدد والثانية وضع "رمز سري" يصلُ إلى الهاتف بواسطة رسالة نصية تأتي من نفس الرقم الذي تُرسل الشركة رسائلها عبره.
 
وعليه، ما إن يتم إدخال الرمز حتى يظهر أن تسجيل الدخول قد تمَّ بنجاح، لكن ما يجري هنا هو أنَّ السرقة تكون قد حصلت، وبالتالي سحب جميع الأموال من حساب الشركة الأساسي، ما يعني إستهداف تطبيقها بشكل مباشر.
 
معلومات "لبنان24" تقول إن الشركة تبلغت بهذا الأمر من ضحايا تواصلوا معها، فيما عُلمَ أنَّ بعض هؤلاء تقدموا بدعوى للنيابة العامة المالية وجرى تحويلها إلى مكتب جرائم المعلوماتيَّة في قوى الأمن الداخلي.
المصدر: خاص "لبنان 24"
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