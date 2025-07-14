عن "الحرب" في لبنان.. ماذا قال برّاك؟

قال المبعوث الأميركي توم برّاك إنّ مستعدة لكل كل ، مشيراً إلى أن لا تفرض على الحكومة في ما يجبُ عليها فعله.

Advertisement

وفي حديث عبر قناة "الحدث"، اليوم الإثنين، قال إنَّ "الحكومة الحالية ليست فاسدة"، مشيراً إلى أن " يحتاج إلى التمويل والتنمية"، وأضاف: "الخوف من نزع سلاح ومنع الحكومة لهذا الأمر قد يؤدي إلى ".

إلى ذلك، قال برّاك إن الولايات المتحدة تريد موحدة، مشيراً إلى أنَّ رؤية الرئيس الأميركي تقوم على إعطاء سوريا فرصة.

وتابع: "سوريا تحتاجُ إلى الموارد لإعادة البناء بسرعة وهي بحاجة إلى دعم العالم".