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لبنان

عن "الحرب" في لبنان.. ماذا قال برّاك؟

Lebanon 24
14-07-2025 | 15:16
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قال المبعوث الأميركي توم برّاك إنّ الحكومة اللبنانية مستعدة لكل كل القضايا، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة لا تفرض على الحكومة في لبنان ما يجبُ عليها فعله.
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وفي حديث عبر قناة "الحدث"، اليوم الإثنين، قال براك إنَّ "الحكومة اللبنانية الحالية ليست فاسدة"، مشيراً إلى أن "جنوب لبنان يحتاج إلى التمويل والتنمية"، وأضاف: "الخوف من نزع سلاح حزب الله ومنع الحكومة لهذا الأمر قد يؤدي إلى حرب أهلية".
 
إلى ذلك، قال برّاك إن الولايات المتحدة تريد سوريا موحدة، مشيراً إلى أنَّ رؤية الرئيس الأميركي دونالد ترامب تقوم على إعطاء سوريا فرصة.
 
وتابع: "سوريا تحتاجُ إلى الموارد لإعادة البناء بسرعة وهي بحاجة إلى دعم العالم".
 
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