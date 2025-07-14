رفع مُستوى الجهوزيّة الأمنيّة خوفاً من الفوضى السوريّة

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وتؤكد المصادر الجبلية على خيار الدولة ومرجعيتها، علما ان عمليات التحريض وبث الاخبار المقلقة ليست مقتصرة على اللبنانيين، بعد ان كشفت القوى الامنية مجموعات سورية تقوم ببث الاخبار الفتنوية، وتوزع صورا لعناصر شاركت في مجازر الساحل السوري واشتباكات السويداء كانت تقيم في مناطق الجبل، بالإضافة إلى "فيديو" صوتي لعناصر سورية يتحدثون عن توزيع منازل احدى البلدات على عائلات سورية، بعد السيطرة المفترضة عليها من قبل قوات احمد ، هذه الاخبار تنتشر بسرعة البرق بين الاهالي.

لكن اللافت حسب المصادر الجبلية، عدم صدور اي تعليق "اسرائيلي" لافت على احداث السويداء، والتهديد بقصف المسلحين التابعين للشرع، خلافا للاحداث السابقة التي شهدها جبل العرب. والاسئلة المطروحة: هل تخلى "الاسرائيليون" عن الدروز، بعد انفتاح احمد الشرع الكلي على "الاسرائيليين"، والاجتماعات في باكو، وقرب فتح قنصلية "اسرائيلية" في ، بالتزامن مع اللقاء المنتظر بين ونتنياهو والشرع في قبل عيد رأس السنة؟ هل تبدلت المعادلة "الاسرائيلية" تجاه الدروز، بعد انفتاح احمد الشرع على "الاسرائيليين"؟ هل باتت المعادلة قائمة على الآتي: بين السيطرة على سورية كلها وتطويعها، وبين كانتون درزي في السويداء، من الطبيعي ان يختار السيطرة على سورية كلها وترك الدروز لحالهم.

هذه المعادلة التي تتقدم الآن، وقد حذر منها عند استلام الشرع مقاليد الحكم، حيث دعا الى تحالف الدروز مع البحر السني وليس مع "اسرائيل"، وان يكونوا مع العروبة وليس مع موفق ظريف، كما حذر من تسوية كبرى على حساب الدروز. وها هي التطورات السياسية والعسكرية تثبت صحة قراءاته، التي تشكل وحدها الحماية للدروز ودورهم العربي.

وكتب رضوان الذيب في"الديار": عمت اجواء القلق والتوتر مناطق الجبل مع زحمة ، في بث مئات الاخبار والتحليلات عن مداهمات في قرية بتبيات قضاء المتن الأعلى،وما زاد المشهد توترا تسريب صوتي على "الواتساب" لعميد متقاعد في الجيش اللبناني وناشط "تغييري" من الطراز الاول، عن اعتقالات لعناصر إرهابية لبنانية وسورية واردنية في مخيم تدريبي في خراج البلدة، ومصادرة ومناظير ليلية وقذائف مدفعية وصاروخية، واعتقال 6 ارهابيين، تمكن 6 منهم من الفرار، مع شائعات عن تحصنهم في احد منازل البلدة. وترافق ذلك مع دعوات لاهالي الجبل الى التنبه والحذر، والى القيام بالحراسات الليلية بالتنسيق مع الجيش، وتشكيل مجموعات " انصار الجيش".وتؤكد المصادر الجبلية على خيار الدولة ومرجعيتها، علما ان عمليات التحريض وبث الاخبار المقلقة ليست مقتصرة على اللبنانيين، بعد ان كشفت القوى الامنية مجموعات سورية تقوم ببث الاخبار الفتنوية، وتوزع صورا لعناصر شاركت في مجازر الساحل السوري واشتباكات السويداء كانت تقيم في مناطق الجبل، بالإضافة إلى "فيديو" صوتي لعناصر سورية يتحدثون عن توزيع منازل احدى البلدات على عائلات سورية، بعد السيطرة المفترضة عليها من قبل قوات احمد ، هذه الاخبار تنتشر بسرعة البرق بين الاهالي.لكن اللافت حسب المصادر الجبلية، عدم صدور اي تعليق "اسرائيلي" لافت على احداث السويداء، والتهديد بقصف المسلحين التابعين للشرع، خلافا للاحداث السابقة التي شهدها جبل العرب. والاسئلة المطروحة: هل تخلى "الاسرائيليون" عن الدروز، بعد انفتاح احمد الشرع الكلي على "الاسرائيليين"، والاجتماعات في باكو، وقرب فتح قنصلية "اسرائيلية" في ، بالتزامن مع اللقاء المنتظر بين ونتنياهو والشرع في قبل عيد رأس السنة؟ هل تبدلت المعادلة "الاسرائيلية" تجاه الدروز، بعد انفتاح احمد الشرع على "الاسرائيليين"؟ هل باتت المعادلة قائمة على الآتي: بين السيطرة على سورية كلها وتطويعها، وبين كانتون درزي في السويداء، من الطبيعي ان يختار السيطرة على سورية كلها وترك الدروز لحالهم.هذه المعادلة التي تتقدم الآن، وقد حذر منها عند استلام الشرع مقاليد الحكم، حيث دعا الى تحالف الدروز مع البحر السني وليس مع "اسرائيل"، وان يكونوا مع العروبة وليس مع موفق ظريف، كما حذر من تسوية كبرى على حساب الدروز. وها هي التطورات السياسية والعسكرية تثبت صحة قراءاته، التي تشكل وحدها الحماية للدروز ودورهم العربي.

كتبت"الديار":تحدثت مصادر مطلعة عن استنفار امني عالي المستوى لدى الاجهزة الامنية، لمواجهة تهديدات ارهابية محتملة داخل البلاد، في ظل حالة الفوضى السائدة في ، مع الاخذ بعين الاعتبار وجود نحو مليوني نازح سوري على الارضي . وفي غياب معلومات محددة، تحذر تقارير اوروبية من محاولات لاستغلال بعض هؤلاء، في محاولات لهز الاستقرار الداخلي، بينما تبقى «العين» على الحدود الشرقية والشمالية خوفا من انتقال الفوضى الى .وفي هذا السياق، جاء التحرك السريع في بلدة تيبيات المتنية، حيث تم تفكيك خلية مسلحة من 10 اشخاص، 8 منهم لبنانيون واردني وسوري. واذا كانت التحقيقات لم تصل بعد الى وجود ارتباطات واضحة بمجموعات ارهابية، الا ان كمية الاسلحة المصادرة كانت لافتة، وكذلك نوعيتها والتي تشمل قناصة، وقنابل يدوية، واسلحة متوسطة، ونواظير ليلية، والاخطر تعليمات حول خطط تدريب وتحركات امنية.وفي سياق، متصل، أعلن الجيش امس تفكيك «أحد أضخم معامل» تصنيع الكبتاغون على الحدود الشرقية مع سورية. وقال الجيش في بيان «بعد توافر معلومات لدى مديرية المخابرات حول معمل رئيسي لحبوب الكبتاغون في بلدة اليمونة – ، نفذت دورية من المديرية تؤازرها وحدة من الجيش عملية دهم للمعمل، وتبين أنه أحد أضخم المعامل التي ضُبطت حتى تاريخه». وأضاف «عمل عناصر الجيش على تفكيك المعدات والآلات المستخدَمة في المعمل، ويبلغ وزنها نحو 10 أطنان، وعمدوا إلى تدمير قسم منها، بالإضافة إلى ضبط كمية ضخمة من حبوب الكبتاغون ومادة الكريستال والمواد المخدرة المختلفة. وقد تم ردم نفق بطول 300 متر كان يُستخدم للدخول إلى المعمل والخروج منه وتخزين جزء من معداته»، مضيفا «أن التحقيق بدأ بإشراف المختص، وتجري المتابعة لتوقيف المتورطين».