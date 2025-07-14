زيارة وزير الخارجية السوري للبنان رهن نتائج مساعي برّاك

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بقي ملف الموقوفين السوريين موضع بحث رسمي، بإنتظار زيارة وفد سوري الى قد يكون برئاسة وزيرالخارجية اسعد والبحث في اطار قانوني لمعالجة الملف، عبر لجنة لبنانية واخرى تضم وزراء العدل والخارجية والداخلية والدفاع في البلدينوكشف وزير العدل عادل ان أبدت اهتماماً بضرورة التوصل إلى اتفاقية تتناول الفترة الحكمية للسجناء السوريين خلال زيارة الرئيس إلى .وعما إذا كان مستعداً لزيارة سوريا، قال: أرحب بمجيئ نظيري السوري، ودمشق حلوة ومنحبها، بس كمان بيروت ما بتشكي من شي.وذكرت «البناء» أن المبعوث الأميركي هو الوسيط بين الحكومتين والسورية لمعالجة الملفات المشتركة بين البلدين، كاشفة عن تقدم في عدد من الملفات لا سيما الموقوفين الإسلاميين، وأضافت أن سيقوم بزيارة قريبة الى ، لكن توقيتها مرتبط بزيارة توم براك المقبلة الى لبنان ونتائجها على صعيد ملف سلاح وتطور المفاوضات على صعيد الملفات المشتركة بين دمشق وبيروت.