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لبنان
زيارة وزير الخارجية السوري للبنان رهن نتائج مساعي برّاك
Lebanon 24
14-07-2025
|
22:17
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بقي ملف الموقوفين السوريين موضع بحث رسمي، بإنتظار زيارة وفد سوري الى
بيروت
قد يكون برئاسة وزيرالخارجية اسعد
الشيباني
والبحث في اطار قانوني لمعالجة الملف، عبر لجنة لبنانية واخرى تضم وزراء العدل والخارجية والداخلية والدفاع في البلدين
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وكشف وزير العدل عادل
نصار
ان
سوريا
أبدت اهتماماً بضرورة التوصل إلى اتفاقية تتناول الفترة الحكمية للسجناء السوريين خلال زيارة الرئيس
نواف سلام
إلى
دمشق
.
وعما إذا كان مستعداً لزيارة سوريا، قال: أرحب بمجيئ نظيري السوري، ودمشق حلوة ومنحبها، بس كمان بيروت ما بتشكي من شي.
وذكرت «البناء» أن المبعوث الأميركي
براك
هو الوسيط بين الحكومتين
اللبنانية
والسورية لمعالجة الملفات المشتركة بين البلدين، كاشفة عن تقدم في عدد من الملفات لا سيما الموقوفين الإسلاميين، وأضافت أن
وزير الخارجية السوري
أسعد الشيباني
سيقوم بزيارة قريبة الى
لبنان
، لكن توقيتها مرتبط بزيارة توم براك المقبلة الى لبنان ونتائجها على صعيد ملف سلاح
حزب الله
وتطور المفاوضات على صعيد الملفات المشتركة بين دمشق وبيروت.
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