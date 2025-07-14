كوابيس لبنان بعد التطبيع السوري - الإسرائيلي

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كتب طوني في" الجمهورية": إذا ما توصّلت وإسرائيل إلى اتفاق تطبيع، وهو ما يبدو مرجّحاً، فإنّ ذلك سيُحدِث تحوّلات جيوسياسية كبيرة، خصوصاً بالنسبة إلى . فمن المرجّح أن يتضمّن الاتفاق بنداً تلتزم فيه مواجهة المنظمات التي تعتبرها «إرهابية وتُهدّد أمنها ». وبناءً على هذا البند، قد يمنح ضوءاً أخضر لسوريا الجديدة لتتحرّك على امتداد الحدود ، بذريعة ضبط «حزب الله».سيكون لبنان أول المتأثرين بالتطبيع، بسبب موقعه الجغرافي وسلاح « » والعلاقات المتشابكة مع سوريا. وستجد دمشق أنّ من مصلحتها التعاون في ملف إضعاف «حزب الله »، إذا رأت فيه فرصة لتعزيز شرعيّتها الدولية وتخفيف الضغوط عليها. وفي عبارة أخرى، ستحصل إسرائيل على «غطاء » سوري، وربما دولي، للضغط على «حزب الله » داخل لبنان.وما يُثير القلق هو أنّ دمشق تتحكّم بعدد من الأوراق الحيَوية في لبنان. فهي لم تقل كلمتها الحاسمة في مسألة مزارع ، ولم ترَ حاجة حتى الآن إلى ترسيم الحدود البرية المتنازع عليها. وفي ظل أي اتفاق تطبيع، قد تحاول سوريا فرض رؤيتها لترسيم هذه الحدود، مستفيدة من موقعها ك «شريك » جديد لإسرائيل والمجتمع الدولي. وهو ما سيضع لبنان في موقف تفاوضي ضعيف. وكذلك هي حال الحدود البحرية وتقاسم موارد . فقد تحاول سوريا استغلال وضعها الجديد للمطالبة بحقوق أكبر في مناطق متنازع عليها مع لبنان، ما يؤثر على حصة لبنان.وفوق ذلك، تبقى الورقة الضاغطة هي وجود نحو مليونَي نازح سوري في لبنان. وهي تمثل عبئاً ديموغرافياً واقتصادياً واجتماعياً هائلاً. وبدلاً من تسهيل عودة النازحين في شكل طوعي وآمن، قد تستخدم دمشق هذا الملف ورقة ضغط على لبنان، أو شرطاً مسبقاً لأي «تعاون أمني » على الحدود. إذا اتُفِقَ على أن تتولى سوريا، بضوء أخضر إسرائيلي - دولي، مهمّة «ضبط « » حزب الله » على الحدود، فهذا يعني ضمناً عدم الثقة بقدرة على بسط سيادتها. وهو ما يقوّض مفهوم الدولة القوية. وإذ يسعى لبنان إلى الحفاظ على صورته كدولة مستقلة ومحايدة، فإنّ أي اتفاق سيجعله طرفاً غير مباشر في نزاع إقليمي، أو يضعه تحت «وصاية أمنية » من أي طرف، ما سيزيد من عزلته.