Advertisement

لبنان

كوابيس لبنان بعد التطبيع السوري - الإسرائيلي

Lebanon 24
14-07-2025 | 22:37
A-
A+
Doc-P-1391415-638881547050683430.jpg
Doc-P-1391415-638881547050683430.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب طوني عيسى في" الجمهورية": إذا ما توصّلت سوريا وإسرائيل إلى اتفاق تطبيع، وهو ما يبدو مرجّحاً، فإنّ ذلك سيُحدِث تحوّلات جيوسياسية كبيرة، خصوصاً بالنسبة إلى لبنان. فمن المرجّح أن يتضمّن الاتفاق بنداً تلتزم فيه دمشق مواجهة المنظمات التي تعتبرها إسرائيل «إرهابية وتُهدّد أمنها ». وبناءً على هذا البند، قد يمنح المجتمع الدولي ضوءاً أخضر لسوريا الجديدة لتتحرّك على امتداد الحدود اللبنانية، بذريعة ضبط «حزب الله».
Advertisement
سيكون لبنان أول المتأثرين بالتطبيع، بسبب موقعه الجغرافي وسلاح «حزب الله » والعلاقات المتشابكة مع سوريا. وستجد دمشق أنّ من مصلحتها التعاون في ملف إضعاف «حزب الله »، إذا رأت فيه فرصة لتعزيز شرعيّتها الدولية وتخفيف الضغوط عليها. وفي عبارة أخرى، ستحصل إسرائيل على «غطاء » سوري، وربما دولي، للضغط على «حزب الله » داخل لبنان.
وما يُثير القلق هو أنّ دمشق تتحكّم بعدد من الأوراق الحيَوية في لبنان. فهي لم تقل كلمتها الحاسمة في مسألة مزارع شبعا، ولم ترَ حاجة حتى الآن إلى ترسيم الحدود البرية المتنازع عليها. وفي ظل أي اتفاق تطبيع، قد تحاول سوريا فرض رؤيتها لترسيم هذه الحدود، مستفيدة من موقعها ك «شريك » جديد لإسرائيل والمجتمع الدولي. وهو ما سيضع لبنان في موقف تفاوضي ضعيف. وكذلك هي حال الحدود البحرية وتقاسم موارد الغاز. فقد تحاول سوريا استغلال وضعها الجديد للمطالبة بحقوق أكبر في مناطق متنازع عليها مع لبنان، ما يؤثر على حصة لبنان.
وفوق ذلك، تبقى الورقة السورية الضاغطة هي وجود نحو مليونَي نازح سوري في لبنان. وهي تمثل عبئاً ديموغرافياً واقتصادياً واجتماعياً هائلاً. وبدلاً من تسهيل عودة النازحين في شكل طوعي وآمن، قد تستخدم دمشق هذا الملف ورقة ضغط على لبنان، أو شرطاً مسبقاً لأي «تعاون أمني » على الحدود. إذا اتُفِقَ على أن تتولى سوريا، بضوء أخضر إسرائيلي - دولي، مهمّة «ضبط « » حزب الله » على الحدود، فهذا يعني ضمناً عدم الثقة بقدرة الدولة اللبنانية على بسط سيادتها. وهو ما يقوّض مفهوم الدولة القوية. وإذ يسعى لبنان إلى الحفاظ على صورته كدولة مستقلة ومحايدة، فإنّ أي اتفاق سيجعله طرفاً غير مباشر في نزاع إقليمي، أو يضعه تحت «وصاية أمنية » من أي طرف، ما سيزيد من عزلته.
مواضيع ذات صلة
دراسة تكشف: الجبن قبل النوم قد يحوّل لياليك إلى كوابيس!
lebanon 24
15/07/2025 08:17:09 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد تصريح سلام بشأن التطبيع.. كيف علّق بري؟
lebanon 24
15/07/2025 08:17:09 Lebanon 24 Lebanon 24
3 عوائق كبرى تمنع التطبيع بين لبنان واسرائيل
lebanon 24
15/07/2025 08:17:09 Lebanon 24 Lebanon 24
الحاج حسن: التطبيع مع العدو هو ضد مصلحة لبنان
lebanon 24
15/07/2025 08:17:09 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2025-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:08 | 2025-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:04 | 2025-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:58 | 2025-07-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:35 | 2025-07-14 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:00 | 2025-07-15
00:08 | 2025-07-15
00:04 | 2025-07-15
23:58 | 2025-07-14
22:35 | 2025-07-14
22:24 | 2025-07-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24