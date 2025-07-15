مطاردة خطيرة بين قوى الأمن و "توك توك" في طرابلس.. إليكم التفاصيل

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شهد كورنيش الميناء في مدينة مساء أمس مطاردة أمنية كادت أن تتحول إلى حادث مروّع، وذلك في إطار الحملة المتواصلة التي تنفذها لضبط الدراجات النارية ومركبات التوك توك المخالفة، خصوصًا تلك غير الملتزمة بتسديد رسوم "النافعة".وبحسب المعلومات، حاول أحد سائقي التوك توك الفرار من دورية أمنية كانت تراقب المنطقة مقابل حي ، فتطورت المطاردة بشكل خطير، غير أن السائق، وفي اللحظات الأخيرة، تمكّن من تفادي الاصطدام والانزلاق، ما حال دون وقوع كارثة كادت تودي بحياة أشخاص.