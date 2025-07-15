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لبنان

مطاردة خطيرة بين قوى الأمن و "توك توك" في طرابلس.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
15-07-2025 | 00:08
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شهد كورنيش الميناء في مدينة طرابلس مساء أمس مطاردة أمنية كادت أن تتحول إلى حادث مروّع، وذلك في إطار الحملة المتواصلة التي تنفذها قوى الأمن الداخلي لضبط الدراجات النارية ومركبات التوك توك المخالفة، خصوصًا تلك غير الملتزمة بتسديد رسوم "النافعة".
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وبحسب المعلومات، حاول أحد سائقي التوك توك الفرار من دورية أمنية كانت تراقب المنطقة مقابل حي الفاخورة، فتطورت المطاردة بشكل خطير، غير أن السائق، وفي اللحظات الأخيرة، تمكّن من تفادي الاصطدام والانزلاق، ما حال دون وقوع كارثة كادت تودي بحياة أشخاص.
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