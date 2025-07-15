28
o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
31
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
26
o
النبطية
28
o
زحلة
29
o
بعلبك
21
o
بشري
26
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
فرنسا مع "مقاربة واقعية" وتعزيز التنسيق
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
15-07-2025
|
01:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
تبذل
فرنسا
جهودًا جدية لضبط الوضع السياسي والأمني في
لبنان
، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والمخاوف من انفجار شامل.
Advertisement
وتسعى
باريس
إلى لعب دور الوسيط الفاعل، من خلال فتح قنوات اتصال مع مختلف الأطراف
اللبنانية
، ومحاولة إقناع
الولايات المتحدة
بضرورة تبني مقاربة واقعية تجاه الساحة اللبنانية، بعيدًا عن الضغوط القصوى وسياسة العزل.
وتشدد فرنسا على أهمية تفعيل آلية مراقبة وقف إطلاق النار، وتعزيز التنسيق الدولي لمنع الانزلاق نحو المواجهة مجددا. وتأتي هذه التحركات
الفرنسية
في سياق محاولة الحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار وتفادي انهيار كامل للمؤسسات اللبنانية.
وكان
السفير الفرنسي
في لبنان
هيرفي ماغرو
بال امس في حفل بمناسبة العيد الوطني الفرنسي: "التحدّيات لا تزال كثيرة، سواء في ما يتعلّق بحصر السلاح بيد الدولة، أو بمسار الإصلاحات، أو بتجديد ولاية قوات "اليونيفيل"، أو بالوضع الإقليمي. ونحن ملتزمون بالكامل على كل هذه الجبهات، إلى جانب أصدقائنا اللبنانيين. يجب على الجميع أن يدركوا أنّ الزمن قد تغيّر، وأنّ مرحلة جديدة يجب أن تبدأ في
هذا البلد
الذي عانى الكثير. ونحن ندعم بالكامل الجهود التي يبذلها السفير الأميركي توم برّاك، ونحن مصمّمون على العمل سويًّا من أجل سيادة لبنان واستقراره وإعادة إعماره. ويمكنه أن يعتمد على عزمنا على المساهمة في ذلك في نواحٍ عدة".
المصدر:
خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
كتلة اللقاء الديمقراطي: لاعتماد مقاربة هادئة وواقعية لمسألة حصر السلاح بيد الدولة
Lebanon 24
كتلة اللقاء الديمقراطي: لاعتماد مقاربة هادئة وواقعية لمسألة حصر السلاح بيد الدولة
15/07/2025 10:18:18
15/07/2025 10:18:18
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيسة المفوضية الأوربية: سنعزز التنسيق مع بريطانيا بشأن الهجرة لحماية حدودنا
Lebanon 24
رئيسة المفوضية الأوربية: سنعزز التنسيق مع بريطانيا بشأن الهجرة لحماية حدودنا
15/07/2025 10:18:18
15/07/2025 10:18:18
Lebanon 24
Lebanon 24
وحدة إدارة الكوارث في صور تساهم في تعزيز التنسيق بين فرق الطوارئ في لبنان
Lebanon 24
وحدة إدارة الكوارث في صور تساهم في تعزيز التنسيق بين فرق الطوارئ في لبنان
15/07/2025 10:18:18
15/07/2025 10:18:18
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الأميركية: روبيو بحث في اتصال مع نظرائه من فرنسا وألمانيا وبريطانيا تعزيز استقرار الشرق الأوسط
Lebanon 24
الخارجية الأميركية: روبيو بحث في اتصال مع نظرائه من فرنسا وألمانيا وبريطانيا تعزيز استقرار الشرق الأوسط
15/07/2025 10:18:18
15/07/2025 10:18:18
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
تابع
قد يعجبك أيضاً
لبنان المحكوم بالمُهل… أسير الفرصة الاخيرة!
Lebanon 24
لبنان المحكوم بالمُهل… أسير الفرصة الاخيرة!
03:00 | 2025-07-15
15/07/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
السوق القديم بقوانين جديدة.. جبيل أكثر تنظيماً وجمالاً!
Lebanon 24
السوق القديم بقوانين جديدة.. جبيل أكثر تنظيماً وجمالاً!
02:30 | 2025-07-15
15/07/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في بيروت.. أُوقف بالجرم المشهود خلال محاولته سرقة دراجة
Lebanon 24
في بيروت.. أُوقف بالجرم المشهود خلال محاولته سرقة دراجة
02:54 | 2025-07-15
15/07/2025 02:54:07
Lebanon 24
Lebanon 24
إتصالات درزية-درزية
Lebanon 24
إتصالات درزية-درزية
02:45 | 2025-07-15
15/07/2025 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عون اطّلع من بيرقداريان على الأنشطة الرياضية التي تعتزم الوزارة تنظيمها
Lebanon 24
عون اطّلع من بيرقداريان على الأنشطة الرياضية التي تعتزم الوزارة تنظيمها
02:31 | 2025-07-15
15/07/2025 02:31:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
أموال سيحصل عليها 150 ألف لبناني.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
أموال سيحصل عليها 150 ألف لبناني.. إليكم التفاصيل
09:56 | 2025-07-14
14/07/2025 09:56:28
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف "فان" قادم من البقاع... شاهدوا ما ضبط داخله
Lebanon 24
توقيف "فان" قادم من البقاع... شاهدوا ما ضبط داخله
12:17 | 2025-07-14
14/07/2025 12:17:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إصابته بسرطان الكبد... الموت يُغيّب أحد أبرز مقدمي البرامج
Lebanon 24
بعد إصابته بسرطان الكبد... الموت يُغيّب أحد أبرز مقدمي البرامج
06:55 | 2025-07-14
14/07/2025 06:55:33
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو لـ"معركة" في برج البراجنة.. شاهدوا ماذا حصل!
Lebanon 24
فيديو لـ"معركة" في برج البراجنة.. شاهدوا ماذا حصل!
15:59 | 2025-07-14
14/07/2025 03:59:52
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما سيواجهه لبنان إذا لم يسّلم "حزب الله" سلاحه بطيب خاطره
Lebanon 24
هذا ما سيواجهه لبنان إذا لم يسّلم "حزب الله" سلاحه بطيب خاطره
09:00 | 2025-07-14
14/07/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
03:00 | 2025-07-15
لبنان المحكوم بالمُهل… أسير الفرصة الاخيرة!
02:30 | 2025-07-15
السوق القديم بقوانين جديدة.. جبيل أكثر تنظيماً وجمالاً!
02:54 | 2025-07-15
في بيروت.. أُوقف بالجرم المشهود خلال محاولته سرقة دراجة
02:45 | 2025-07-15
إتصالات درزية-درزية
02:31 | 2025-07-15
عون اطّلع من بيرقداريان على الأنشطة الرياضية التي تعتزم الوزارة تنظيمها
02:27 | 2025-07-15
"من هلّق ورايح صار السعر واضح".. وزارة الأشغال تطلق حملة لتنظيم أجور النقل من المطار
فيديو
باستخدام الخردة.. ابن الـ 26 عاماً يصنع نسخة مذهلة من سيارة لامبورغيني الفارهة (فيديو)
Lebanon 24
باستخدام الخردة.. ابن الـ 26 عاماً يصنع نسخة مذهلة من سيارة لامبورغيني الفارهة (فيديو)
04:00 | 2025-07-12
15/07/2025 10:18:18
Lebanon 24
Lebanon 24
بهيكل نحيف وكاميرات ممتازة.. تعرّفوا إلى ميزات هاتف Galaxy Z Fold7 (فيديو)
Lebanon 24
بهيكل نحيف وكاميرات ممتازة.. تعرّفوا إلى ميزات هاتف Galaxy Z Fold7 (فيديو)
01:00 | 2025-07-12
15/07/2025 10:18:18
Lebanon 24
Lebanon 24
استولى على أموالها بالكامل.. فنانة شهيرة تكشف للمرة الأولى عن أزمتها مع زوجها الثالث (فيديو)
Lebanon 24
استولى على أموالها بالكامل.. فنانة شهيرة تكشف للمرة الأولى عن أزمتها مع زوجها الثالث (فيديو)
02:37 | 2025-07-11
15/07/2025 10:18:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24