فرنسا مع "مقاربة واقعية" وتعزيز التنسيق

Advertisement

تبذل جهودًا جدية لضبط الوضع السياسي والأمني في ، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والمخاوف من انفجار شامل.وتسعى إلى لعب دور الوسيط الفاعل، من خلال فتح قنوات اتصال مع مختلف الأطراف ، ومحاولة إقناع بضرورة تبني مقاربة واقعية تجاه الساحة اللبنانية، بعيدًا عن الضغوط القصوى وسياسة العزل.وتشدد فرنسا على أهمية تفعيل آلية مراقبة وقف إطلاق النار، وتعزيز التنسيق الدولي لمنع الانزلاق نحو المواجهة مجددا. وتأتي هذه التحركات في سياق محاولة الحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار وتفادي انهيار كامل للمؤسسات اللبنانية.وكان في لبنان بال امس في حفل بمناسبة العيد الوطني الفرنسي: "التحدّيات لا تزال كثيرة، سواء في ما يتعلّق بحصر السلاح بيد الدولة، أو بمسار الإصلاحات، أو بتجديد ولاية قوات "اليونيفيل"، أو بالوضع الإقليمي. ونحن ملتزمون بالكامل على كل هذه الجبهات، إلى جانب أصدقائنا اللبنانيين. يجب على الجميع أن يدركوا أنّ الزمن قد تغيّر، وأنّ مرحلة جديدة يجب أن تبدأ في الذي عانى الكثير. ونحن ندعم بالكامل الجهود التي يبذلها السفير الأميركي توم برّاك، ونحن مصمّمون على العمل سويًّا من أجل سيادة لبنان واستقراره وإعادة إعماره. ويمكنه أن يعتمد على عزمنا على المساهمة في ذلك في نواحٍ عدة".