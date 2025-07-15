ثلاثة محاور أساسية في كلمات "النواب السياديين"

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لفت مصدر نيابي الى ان قوى نيابية "سيادية" تقوم بالتنسيق بين بعضها البعض من اجل ترتيب الكلمات ودوزنتها في جلسة المناقشة العامة اليوم في مجلس النواب، مشيرا الى ان هذه الإتصالات حددت المواضيع التي سوف يتحدث فيها هؤلاء النواب ستكون على الشكل التالي:المجموعة الاولى سوف تتحدث عن حصرية السلاح وقرار الحكومة في هذا الصدد.اما فسوف تتحدث عن قانون الإنتخاب وقضية إقتراع المغتربين، فيما المجوعة الثالثة سوف تتحدث عن السياسات المالية والودائع.المصدر لفت الى ان "الفريق الثاني المقابل" وفي مقدمه وحركة امل سيتحدث عن برنامج الحكومة في ما خص اعادة الإعمار.المصدر ختم بالقول ان الجلسة سوف تشهد نبرة مرتفعة كون كل هذه الملفات شائكة.