شراكات محتملة بين "كرة السلة" والقطاع الخاص

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قال مصدر ، يتابع تطورات الدوري اللبناني في كرة السلة إن هناك شركات خاصة عريقة وكبيرة في بدأت تتواصل مع الإتحاد والأندية، وخاصةً الدرجة الأولى منها، من اجل عقد شراكات محتملة في الموسم المقبل.وعزا المصدر هذه الإندفاعة للشركات بسبب التطور الرياضي الإعلامي والجماهيري الذي حصدته اللعبة هذه السنة وهذا ما يجعل الدوري ارضاً خصبة السنة المقبلة للإستثمار من قبل هذه الشركات ما يعود بالنفع ايضاً على الأندية .