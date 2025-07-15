Advertisement

لبنان

شراكات محتملة بين "كرة السلة" والقطاع الخاص

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
15-07-2025 | 02:15
A-
A+
Doc-P-1391468-638881652598376599.jpg
Doc-P-1391468-638881652598376599.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال مصدر رياضي ، يتابع تطورات الدوري اللبناني في كرة السلة إن هناك شركات خاصة عريقة وكبيرة في لبنان بدأت تتواصل مع الإتحاد والأندية، وخاصةً الدرجة الأولى منها، من اجل عقد شراكات محتملة في الموسم المقبل.
Advertisement
وعزا المصدر هذه الإندفاعة للشركات بسبب التطور الرياضي الإعلامي والجماهيري الذي حصدته اللعبة هذه السنة وهذا ما يجعل الدوري ارضاً خصبة السنة المقبلة للإستثمار من قبل هذه الشركات ما يعود بالنفع ايضاً على الأندية .
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
حسين البطل يشكر المجلس البلدي في بيروت على تعيينه رئيسًا للجنة الشراكة مع القطاع الخاص
lebanon 24
15/07/2025 10:16:57 Lebanon 24 Lebanon 24
شحادة: شراكتنا مع القطاع الخاص نقلة نوعية في العمل الحكومي
lebanon 24
15/07/2025 10:16:57 Lebanon 24 Lebanon 24
عطية: لتأهيل المرافئ والمطارات بالشراكة مع القطاع الخاص وبحفظ السيادة
lebanon 24
15/07/2025 10:16:57 Lebanon 24 Lebanon 24
فيديو لافت… السيّدة الأولى تلعب كرة السلة
lebanon 24
15/07/2025 10:16:57 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رياضة

رادار لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:00 | 2025-07-15
02:30 | 2025-07-15
02:54 | 2025-07-15
02:45 | 2025-07-15
02:31 | 2025-07-15
02:27 | 2025-07-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24