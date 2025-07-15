تراجع في أسعار المحروقات صباح اليوم.. ماذا عن قارورة الغاز؟

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تراجع اليوم، سعر البنزين بنوعيه 95 أوكتان 13 ألف ليرة، و98 اوكتان 14 الف ليرة، والمازوت 11 ألف ليرة فيما ارتفع سعر قارورة 38 ألف ليرة، وأصبحت الاسعار على الشكل التالي:البنزين 95 أوكتان: 1.556.000 ليرة لبنانيةالبنزين 98 أوكتان: 1.595.000 ليرة لبنانيةالمازوت: 1.566.000 ليرة لبنانيةالغاز: 1.004.000 ليرة لبنانية