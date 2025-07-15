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لبنان
تراجع في أسعار المحروقات صباح اليوم.. ماذا عن قارورة الغاز؟
Lebanon 24
15-07-2025
|
02:02
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تراجع اليوم، سعر البنزين بنوعيه 95 أوكتان 13 ألف ليرة، و98 اوكتان 14 الف ليرة، والمازوت 11 ألف ليرة فيما ارتفع سعر قارورة
الغاز
38 ألف ليرة، وأصبحت الاسعار على الشكل التالي:
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البنزين 95 أوكتان: 1.556.000 ليرة لبنانية
البنزين 98 أوكتان: 1.595.000 ليرة لبنانية
المازوت: 1.566.000 ليرة لبنانية
الغاز: 1.004.000 ليرة لبنانية
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