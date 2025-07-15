"من هلّق ورايح صار السعر واضح".. وزارة الأشغال تطلق حملة لتنظيم أجور النقل من المطار

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أطلقت ، بعد 11 عامًا من غياب التسعيرة الموحدة، حملة تنظيم أجور النقل من إلى المناطق كافة ، بسيارات التاكسي العمومية،"من هلّق ورايح... صار السعر واضح" " ... مش لعبة أسعار!".وأعلنت في بيان، انه "بموجب القرار الرقم ٤٠٠/١ الصادر عن وزير الأشغال العامة والنقل ، أصبحت التسعيرة الرسمية محددة مسبقًا بالدولار الأميركي، أو ما يعادله بالليرة وفق سعر الصرف المعتمد في السوق، وقد دخل القرار حيّز التنفيذ، وهو يُطبَّق حاليًا على جميع سائقي سيارات التاكسي، تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.واشارت الى انه "لتسهيل الوصول إلى التسعيرة، بات بإمكان الركاب اليوم مسح الرمز الإلكتروني (QR Code) المثبّت على الشاشات المنتشرة في المطار، وكذلك على المنشورات التي تُسلَّم عند ختم جوازات السفر في قسم الجوازات، للاطلاع على لائحة مفصّلة بالأجور المحددة من المطار إلى جميع المناطق اللبنانية.وختمت مشددة على أن "هذه الخطوة تشكل جزءًا من خطة إصلاحية شاملة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتنظيم قطاع النقل في أحد أبرز المرافق الحيوية في ".