في بيروت.. أُوقف بالجرم المشهود خلال محاولته سرقة دراجة

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أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي في بلاغ أنّه "في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة جميع أنواع الجرائم لا سيّما تلك المُتعلّقة بالسّرقة على اختلافها، اشتبهت دوريّة من مفرزة استقصاء في وحدة شرطة بيروت، قُرابة السّاعة 3:45 من تاريخ 8-7-2025، بشخصٍ يحاول سرقة دراجة آليّة مركونة في محلّة حيث تم توقيفه بالجرم المشهود، وتبيّن أنّه يُدعى: س. م. (مواليد عام 1980، فلسطيني الجنسيّة)، بحقّه مذكّرة توقيف بجرم سرقة".ولفت البلاغ إلى أنّ الموقوف سُلِّمَ والدّرّاجة إلى القطعة المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، عملًا بإشارة المختص.