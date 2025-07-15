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لبنان

في بيروت.. أُوقف بالجرم المشهود خلال محاولته سرقة دراجة

Lebanon 24
15-07-2025 | 02:54
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أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي في بلاغ أنّه "في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة جميع أنواع الجرائم لا سيّما تلك المُتعلّقة بالسّرقة على اختلافها، اشتبهت دوريّة من مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت، قُرابة السّاعة 3:45 من تاريخ 8-7-2025، بشخصٍ يحاول سرقة دراجة آليّة مركونة في محلّة طريق الجديدة حيث تم توقيفه بالجرم المشهود، وتبيّن أنّه يُدعى: س. م. (مواليد عام 1980، فلسطيني الجنسيّة)، بحقّه مذكّرة توقيف بجرم سرقة".
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ولفت البلاغ إلى أنّ الموقوف سُلِّمَ  والدّرّاجة إلى القطعة المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، عملًا بإشارة القضاء المختص.
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