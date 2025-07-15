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لبنان

وهاب: هناك إبادة بحق الدروز في سوريا

Lebanon 24
15-07-2025 | 03:46
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حذّر رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب من خطورة الدعوات المتكررة لتسليم سلاح المقاومة، معتبراً أنها محاولة لجرّ البلاد نحو مذابح تشبه ما يحصل في سوريا.
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وفي تصريح له، قال وهاب: "من يطالب بتسليم سلاح المقاومة يريد أن يجرّنا إلى مذابح كتلك التي تحصل في سوريا"، مشيراً إلى أن الدروز هناك يتعرضون لعمليات إبادة .

وكشف وهاب أن اتفاقاً حصل في سوريا لدخول الأمن العام إلى مناطق معينة، لكن المسلحين دخلوا برفقتهم.
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