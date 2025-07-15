وهاب: هناك إبادة بحق الدروز في سوريا

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حذّر التوحيد العربي من خطورة الدعوات المتكررة لتسليم سلاح ، معتبراً أنها محاولة لجرّ البلاد نحو مذابح تشبه ما يحصل في .وفي تصريح له، قال : "من يطالب بتسليم سلاح المقاومة يريد أن يجرّنا إلى مذابح كتلك التي تحصل في سوريا"، مشيراً إلى أن هناك يتعرضون لعمليات إبادة .وكشف وهاب أن اتفاقاً حصل في سوريا لدخول إلى مناطق معينة، لكن المسلحين دخلوا برفقتهم.