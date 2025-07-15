جلسة عامة لمجلس النواب لمُناقشة الحكومة في سياساتها... إليكم أبرز الكلمات

يستأنف مجلس النواب جلسة مناقشة الحكومة في سياساتها العامة، عند الساعة الـ5 من عصر اليوم.



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أضاف عون أن توقيت الكلام غير ملائم، مشيرا إلى أن من حق النائب التحدث.



من جهته، قال النائب سيزار أبي خليل أن اختصار الكلمات غير مقبول اليوم، وهناك معارضة تريد أن تناقش الحكومة. وكانت الجلسة الصباحية انطلقت بسجال، إذ اعتبر النائب سليم عون أنّ نواب التيار غير ممثلين بالحكومة، واليوم لديهم فرصة لتوجيه الاسئلة على اعتبار أنهم معارضة، رافضاً النظام الذي قرره الرئيس نبيه بري لناحية عدد طالبي الكلام.أضاف عون أن توقيت الكلام غير ملائم، مشيرا إلى أن من حق النائب التحدث.من جهته، قال النائب سيزار أبي خليل أن اختصار الكلمات غير مقبول اليوم، وهناك معارضة تريد أن تناقش الحكومة. وفي هذا الإطار، توجه النائب جبران باسيل إلى بري بالقول: "نحن اليوم الكتلة الوحيدة المعارضة وكل نائب له حق الكلام لـ10 دقائق ولا يمكن منع النواب من الكلام". بو صعب أشار نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب إلى أنّ هذا النقاش يُعقد للمرة الأولى منذ سنوات طويلة، معتبرًا أن الخلاف الحاد القائم في البلد لن يُفضي إلى أي نتيجة.



ورأى أنّ تطبيق البيان الوزاري لا يمكن أن يتم خلال سنة واحدة، متسائلًا عن مدى التزام الحكومة بوثيقة الوفاق الوطني، وما قامت به لتحرير الأراضي من الاحتلال .



وفي الشأن القضائي، لفت بو صعب إلى وجود تصرّفات في تستدعي المعالجة، مشيرًا إلى أنّ "حدّث ولا حرج" يمكن أن يُقال عما يجري، داعيًا إلى التعاون بشكل أكبر لإقرار قانون استقلالية القضاء.



كما شدد على أهمية إقرار قانون موجود لدى لجنة الإدارة والعدل، معتبرًا أن إصلاح القضاء هو السبيل لإصلاح الدولة. عدوان



أما النائب جورج عدوان فاعتبر خلال كلمته أن المواقف يجب أن تقترن بتنفيذ وجدول، مشدداً على أن الأشهر مضت ولم يتغير شيئاً بشأن السلاح والإصلاح.



وفيما اعتبر عدوان أن الحكومة غير قادرة على حماية اليونيفيل الذي يدعم ، قال: "نطالب بأول جلسة لمجلس الوزراء وضع خطة زمنية لسيطرة أن يتم البدء بخطوات فعلية للتخلص من البنى العسكرية والامنية ومن دون ذلك عبثا نحاول بناء اقتصاد او اعادة الاعمار".



وأضاف: الدولة تتفرج على من يهددها.

عون

وفي مداخلته خلال جلسة مناقشة الحكومة، شدد النائب سليم عون على أن "حقوق المودعين لا تعني سوى أموالهم وجنى أعمارهم"، متسائلًا كيف يُمكن الحديث عنها في ظل غياب هذه الأموال. وانتقد الحكومة لعدم شروعها بأي خطة فعلية لتكوين الأموال، سواء عبر استرجاع الأموال المنهوبة أو تحديد المسؤوليات عن صرفها أو هدرها.



ورأى عون أن التدقيق الجنائي هو الوسيلة الوحيدة لمعرفة من يتحمّل المسؤولية، معتبراً أن العرقلة التي تواجه هذا المسار تفسَّر بعدم وجود نية حقيقية للمحاسبة. وسأل: "ما هي خطة الحكومة؟"، مجيباً بأن "الواضح أنه لا توجد نية لوضعها، والمؤشرات سلبية". وختم بالقول: "لم نعد نريد أن نسمع أقوالاً، بل نريد أفعالاً".

السيّد

وانتقد النائب جميل السيّد طريقة تعاطي الحكومة مع ملف التعيينات، كاشفًا أن عددًا من الوزراء لم يكونوا على علم مسبق بها، وقال: "هناك وزراء بسمنة ووزراء بزيت".



وسأل السيّد عمّا إذا كانت المفاوضات الجارية حاليًا مع الخارج تندرج ضمن إطار المعاهدات الدولية التي يفوّض بها رئيس الجمهورية وفق الدستور، معتبرًا أن على الحكومة توضيح ما إذا كانت هذه المفاوضات ستُرتّب التزامات إضافية على لبنان تتجاوز الاستثناءات المنصوص عليها.



كما أشار إلى أن مبدأ المحاصصة لا يزال قائماً ومتحكّماً في التعيينات داخل الحكومة.

البزري

وقال النائب عبد الرحمن البزري، إنّ "من أهداف الحكومة الالتزام بالدفاع عن لبنان ووحدة الشعب"، وأضاف: "نحن نعيش اليوم انقاسماً في ظل عدوان اسرائيلي وفي ظل احتلال على مرأى من المجتمع الدولي".





وتابع البزري: "أسألكم أين الاصلاح الجمركي والاصلاح الضريبي واين الودائع وحقوق المودعين؟"

البستاني

وقال النائب فريد البستاني إنّ "العجلة الاقتصاديّة اليوم عالقة في الحفرة"، وأضاف: "أقول كفانا من تضييع الفرص وعلينا حسم موضوع سعر الصرف".





وأكّد البستاني أنّ "تطبيق القرار 1701 أولويّة اليوم لاستعادة الأرض، لكنّ هذه الأولويّة لا تلغي الأولويّات الأخرى والتنمية الإقتصاديّة والإنمائيّة تؤثّر بشكل مباشر على قوّة الدولة".

معوّض

قال النائب ميشال معوّض إنّ "إنجازات الحكومة حتّى الآن ليست كافية لأنّ نجاحها لن يقاس من خلال مقارنتها مع سابقاتها، إنّما من خلال جهدها لإعادة لبنان إلى الضوء وهذا الهدف يحتاج إلى تغيير جذري".





وأضاف معوّض: "سنعيش خطر تحويل لبنان إلى كوبا الشرق لا سويسرا الشرق في حال لم يستفد لبنان من الفرصة التاريخيّة".





وشدّد على أنّ "لبنان يُمكن أنّ يعود ساحة لأيّ صراع إقليمي أو دولي".

عبدالله

قال النائب بلال عبدالله إنّه "بالنسبة لي ولمن أمثل، السيادة هي في كرامة الإنسان والسيادة هي في حماية أمنه الصحي والتربوي والاجتماعي، وليست فقط في مفهوم الدفاع والأمن والسياسة".





ودعا عبدالله الى "الاقدام أكثر باتجاه حماية الناس، فهناك مرضى في لبنان يموتون في منازلهم وهناك أشخاص لا يستطيعون تأمين الدواء".

جرادي



وقال النائب الياس جرادي، إنّ "كان هناك من رجالات في الحكومة عليهم التصدي لمن يقول إنّ "لبنان منتجع ويُهددنا بهجوم علينا".

مخزومي

وقال النائب فؤاد مخزومي إنّ "الحكومة تعاني من التخبط في الملفات كافة كأنها تدور حول نفسها في حلقة مفرغة، ففيما لبنان لا يزال خاضعا لنيران الحرب الدائمة نجدّ الحكومة مستقيلة من دورها لمصلحة تفاهمات رئاسية تختزل الذي هو مصدر انتاج القرار في الدستور".





وأضاف مخزومي: "نطالب أن يكون ملف التفاوض مع على طاولة مجلس الوزراء على أن يعرض على مجلس النواب".

باسيل

قال رئيس " الحرّ" النائب جبران باسيل، إنّ "الحكومة لم تجبنا حتّى الآن سوى على سؤال واحد، و"يا ريت ما جاوبتنا"".





وأضاف باسيل أنّ "لبنان لن يزول ومن المفترض أن نطالب بخطّة عودة النازحين لكن سوريا هي من تطالبنا اليوم بمن قتل عسكريينا".





وتابع: "نريد من أن يسلّم سلاحه للدولة لكنّنا ضدّ التحريض والحرب الأهليّة، ونحن مع الحوار في مسألة تسليم السلاح".

أبي خليل

قال النائب سيزار أبي خليل "نسألكم أين الاصلاح؟ هل هناك هيكلة للمصارف أو اعادة أموال المودعين أو خطط للكهرباء والماء والغاز؟"





وأضاف أبي خليل أنّ "الموازنة هي أولى أدوات خدمة الصالح العام، ولكن إعادة الحكومة إنتاج الموازنة عينها من الحكومة السابقة ينفي أي كلام عن الإصلاح".

وتابع: "أريد الطعن بعدم وجود رؤية اقتصادية للحكومة واستنساخ السياسيات السابقة التي أوصلتنا للانهيار".

حواط

قال النائب زياد حواط إنّ "وجود لبنان في خطر، وعلى الدولة أن تعطي الأولويّة للمصلحة الوطنيّة العليا".





وأضاف حواط أنّ "المشكلة تكمن بين فريقين: الأوّل وضع لبنان على طريق الحرب، والثاني ملتزم بالدستور".





وتابع: "اللبنانيّون ينتظرون إنقاذ لبنان، وعلينا أن نكون شركاء في إعادة بناء لبنان الحلم من دون سلاح ولا ارتباطات خارجيّة على حساب اللبنانيّين"، وشدّد على أنّ "الآمال معقودة على الحكومة".

هاشم

ودعا النائب قاسم هاشم إلى "وضع خطّة سريعة لإعادة الإعمار والعمل على تحرير الأرض اللبنانيّة المحتلّة"، وسأل: "لماذا لم يتحرّك بعد هذا الملفّ؟"





وتابع هاشم: "تحصين لبنان لن يكون سوى بوحدة اللبنانيّين وقضيّة مزارع شبعا وتلال كفرشوبا تحتاج لدقّة في التعاطي، وهذه الأراضي هي لبنانيّة ومسجّلة في الدوائر العقاريّة اللبنانيّة".

الموسوي

اعتبر النائب ابراهيم الموسوي أنّ "من يتحدّث عن صداقته للبنان فليُعطِ جيشنا سلاحاً دفاعيًا ليحمي الوطن في وجه العدوّ".





وقال الموسوي: "نعلم أنه لا يوجد قرار سياسي بدعم الجيش، وهناك "فيتو" خارجي يمنع تسليحه".

الحوت

أما النائب عماد الحوت، فقال "سأتحدث عن انقطاع المياه عن أحياء كثيرة من لأسابيع متتالية فلماذا المسابح لا تعاني من نقص المياه كما تعاني منازل المواطنيين؟"

وأضاف الحوت: "ما هي خطة الحكومة لمعالجة أزمة المياه هذه؟"

عبد المسيح

وقال النائب أديب عبد المسيح، إنّ "الوضع الاجتماعي مزرٍ جدًا، وهذا يتطلّب خطة طوارئ لكن هذه الحكومة "ما عم تعمل شغلها".





وأضاف عبد المسيح أنّ "حظر قرض الحسن والتعامل معه الذي فرضه مصرف لبنان الآن مشكور عليه".





وتابع: "نطالب الدولة بحصر السلاح وضبطه ونزعه وجمعه على الأراضي اللبنانية كافة، وليس من الضروري البدء بالجنوب فقط بل في كافة المناطق".

ياسين

أشار النائب ياسين ياسين إلى أنّ "تقرير ديوان المحاسبة أضاء على ثغرات خطيرة، ونطالب بتحقيق جديّ وشفاف".





وأضاف ياسين: "نحن نتطلع لقانون إستقلالية القضاء الذي أعدته وزارة العدل والذي يجب أن يبصر النور من هذا المجلس".

منيمنة

قال النائب ابراهيم منيمنة إنّ "هناك تقدماً بعد 5 اشهر من عمر الحكومة ولكنه ضئيل، ولا نريدها ان تكون حكومة الحدّ الأدنى".





وتابع منيمنة أنّ "هناك فجوة بين الوعود والتطبيق، فنرى مراوحة هي ربما نتيجة تسلل للنهج القديم في أعمال اليوم".





وأضاف: "المسؤولية لا تقع فقط على الحكومة بل على من خارج هذه الحكومة أيضًا، ونرى ممارسات قديمة وغيابًا للمؤسسات".

درغام

وقال النائب أسعد درغام إنّ "الدولة التي نطمح إليها ونعمل من أجلها، ليست تلك التي ترفع شعار السيادة والأمن فقط عند الحاجة، بل تلك التي تلتزم فعليا وبشكل كامل مسؤولية أمن البلاد والدفاع عن حدودها، وتحترم مؤسساتها الأمنية، لا تقيدها، وتدعمها لا تضعفها".



أضاف: "لقد تابعنا في الأيام الماضية النقاش المتعلق بما سُمّي "إلغاء وثائق الاتصال"، وهو اقتراح لا يمكن فصله عن التوقيت السياسي الذي أتى فيه، ولا عن قانون تجريم مطلقي النار الذي أقره مجلس النواب مؤخرا. في الوقت الذي تُطالب فيه الناس بالحماية، ويطلب من القوى الأمنية ضبط الفلتان والتعدي على الأرواح والممتلكات، يُطرح إلغاء أداة تُستعمل لضبط هذا الفلتان. ان المنطق معكوس، بدل أن نمكن الأجهزة الأمنية ومديرية المخابرات ونوسع من قدرتها، نذهب إلى تحجيمها وتقييدها".



وتابع: "لقد سمعنا بشكل صريح من معالي ميشال منسى في اجتماع لجنة الدفاع النيابية أنه يرفض هذا الاقتراح، وهو موقف يُحترم ويجب البناء عليه. وهنا لا بد أن أشيد بالدور الوطني الذي يقوم به الجيش وقائده ومديرية المخابرات ومديرها، ومديرية قوى الأمن الداخلي ومديرها ومعلوماتها، ومديرية الأمن العام ومديرها، ومديرية أمن الدولة ومديرها. ولكن كما كان يطلب من السلطة السياسية في السابق عدم التدخل في شؤون المؤسسات الأمنية وعملها وانتظامها، فلماذا اليوم يا دولة الرئيس تتدخلون أو يتدخلون في عملها رغم الظروف أو الامكانات المحدودة لديهم. فبدل دعمهم بالتجهيزات والعتاد وإنصافهم بإعطائهم حقوقهم في الخدمة والتقاعد يتم التدخل في عمل الأجهزة والضغط عليها لتحقيق مصالح سياسية".



وتطرق درغام الى مسألة حماية الحدود، فشدد على "أن الدفاع عن لبنان لا يكون في البيانات فقط، بل يكون أولا بالتشدد في موضوع النزوح السوري الذي تحوّل من حالة إنسانية إلى خطر أمني، وجودي، إقتصادي، واجتماعي داهم، ويكون أيضا بوقف التهريب اليومي عبر المعابر غير الشرعية. كما أن ما يحصل على الحدود هو تفريط بالسيادة اللبنانية، ومن واجب الحكومة إذا أرادت أن تكون جدية – أن تتعامل مع هذا الملف كأولوية أمن قومي، لا كملف تفاوض سياسي".



وتوجه بسؤال مباشر إلى رئيس الحكومة ووزير الداخلية، قائلا: "ما هو المعيار الذي تم على أساسه تغيير وإقالة قائدي وحدتين في قوى الأمن الداخلي بالرغم من أن تعيينهم تم بالأصالة في العهد السابق، فيما تم الإبقاء على قائدي وحدتين من طائفة معينة؟ فإن كانت هناك مخالفات أو شبهة فساد فالمطلوب المحاسبة وإنزال أشد العقوبات وليس الاقالة الكيدية. أما إذا كان السبب أنهم عُيّنوا في عهد سابق، فهذه سابقة خطيرة، تُدخل المؤسسات الأمنية في لعبة المحاصصة السياسية".



اضاف: "نعول على دور وزير الداخلية العميد محمد الحجار الذي عانى من الظلم، أن لا يسمح بأن يظلم ضباطه في عهده، لا باسم التوازن ولا باسم التسويات".

مواقف قبل الجلسة

وكان بعض النواب قد أطلقوا مواقف قبيل بدء الجلسة، إذ أكد النائب أديب عبد المسيح أن "هناك أسئلة كُلّفنا بها من قبل المواطنين لمناقشتها مع الحكومة تتعلّق بالأمور المعيشية وإصلاح الدولة، ومداخلتي ستتمحور حول الأوضاع المعيشية، الاجتماعية والاقتصادية".

وأكد أنه بالاضافة إلى السلاح يجب أن يتم مناقشة الامور الاجتماعية والحياتية وما يهم المواطن اللبناني.

أما النائب عون فقال إن هناك مواضيع سياسية عديدة تطرح نفسها اليوم كملف السلاح وورقة توم باراك وعلى الحكومة الاجابة على الاسئلة.

بدوره، أشار النائب هادي أبو الحسن إلى أن ما يجري اليوم لن يكون مساءلة بقدر ما سيكون مناقشة في الملفات العالقة وعلينا تحصين الدولة والحكومة دون استهدافهما.