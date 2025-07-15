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لبنان

خلال إجراء الامتحانات.. غارة إسرائيلية بالقرب من ثانوية في البقاع (صورة)

Lebanon 24
15-07-2025 | 03:52
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شنّت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات بالقرب من ثانوية شمسطار الرسمية منذ قليل، حسب مندوبة "لبنان24".
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 وتساقط الزجاج أثناء إجراء الطلاب المادَّة الأخيرة من الإمتحانات الرسمية.
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