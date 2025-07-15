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لبنان

تشويش خارجي على شبكتي "آلفا" و "تاتش".. ماذا في التفاصيل

Lebanon 24
15-07-2025 | 04:02
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صدر عن شركتيّ تاتش وألفا البيان الآتي:
"تتعرَض شبكتا تاتش وألفا، بشكل متقطّع، إلى تشويش خارجي غير اعتيادي يؤدي إلى تأثّر جزئي في جودة الخدمة في بعض المناطق.
اتّخذت الشركتان إجراءات فورية لتخفيف التأثير على المشتركين وضمان استمرارية الخدمة، بإشراف وزارة الاتصالات وبالتنسيق مع الهيئة المنظّمة للإتصالات والجهات المعنية.
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نعتذر عن أي إزعاج ناتج من هذا الظرف الخارج عن إرادتنا، ونؤكد التزامنا الكامل بتأمين أعلى مستويات الجودة والاستقرار في خدماتنا".
 
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