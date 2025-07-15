تشويش خارجي على شبكتي "آلفا" و "تاتش".. ماذا في التفاصيل

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صدر عن شركتيّ تاتش وألفا البيان الآتي:"تتعرَض شبكتا تاتش وألفا، بشكل متقطّع، إلى تشويش خارجي غير اعتيادي يؤدي إلى تأثّر جزئي في جودة الخدمة في بعض المناطق.اتّخذت الشركتان إجراءات فورية لتخفيف التأثير على المشتركين وضمان استمرارية الخدمة، بإشراف وبالتنسيق مع الهيئة المنظّمة للإتصالات والجهات المعنية.نعتذر عن أي إزعاج ناتج من هذا الظرف الخارج عن إرادتنا، ونؤكد التزامنا الكامل بتأمين أعلى مستويات الجودة والاستقرار في خدماتنا".