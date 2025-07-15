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لبنان

عن مدة كلمة النائب.. سجال في بداية جلسة مناقشة الحكومة

Lebanon 24
15-07-2025 | 04:08
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اعتبر النائب سليم عون أنّ نواب التيار غير ممثلين بالحكومة، واليوم لديهم فرصة لتوجيه الاسئلة علىاعتبار أنهم معارضة.
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ورفض عون النظام الذي قرره الرئيس نبيه بري لناحية عدد طالبي الكلام.

أضاف عون أن توقيت الكلام غير ملائم، مشيرا إلى أن من حق النائب التحدث.

من جهته، قال النائب سيزار أبي خليل أن اختصار الكلمات غير مقبول اليوم، وهناك معارضة تريد أن تناقش الحكومة.
 
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