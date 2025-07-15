عن مدة كلمة النائب.. سجال في بداية جلسة مناقشة الحكومة

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اعتبر النائب أنّ نواب غير ممثلين بالحكومة، واليوم لديهم فرصة لتوجيه الاسئلة علىاعتبار أنهم معارضة.ورفض عون النظام الذي قرره لناحية عدد طالبي الكلام.أضاف عون أن توقيت الكلام غير ملائم، مشيرا إلى أن من حق النائب التحدث.، قال النائب أن اختصار الكلمات غير مقبول اليوم، وهناك معارضة تريد أن تناقش الحكومة.