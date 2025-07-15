عدوان: من دون سيطرة الدولة لا اقتصاد ولا إعمار

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قال إن الأشهر مضت دون أي تغيير فعلي في ملفي السلاح والإصلاح، معتبرًا أن الحكومة غير قادرة حتى على حماية قوات "اليونيفيل" التي تُعنى بدعم .ودعا عدوان خلال جلسة مناقشة الحكومة إلى أن تكون الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء مخصصة لوضع خطة زمنية واضحة تضمن سيطرة الدولة الكاملة، والبدء بخطوات فعلية للتخلّص من البنى العسكرية والأمنية الخارجة عن الشرعية، مؤكدًا أن أي محاولة لبناء اقتصاد أو إعادة إعمار ستكون عبثية من دون هذه الخطوات.