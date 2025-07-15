الغارات على البقاع تسببت في سقوط إصابتين وتضرر مقام ديني

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لا تزال النيران مشتعلة في جرد شرقي ، عقب غارة استهدفت المنطقة ، وأدّت إلى إصابة شخصين بجروح خفيفة، جرى نقلهما إلى مستشفيات المنطقة لتلقّي العلاج.وقد تضرر مقام النبي نتيجة القصف، في وقت حلّقت مروحية تابعة للجيش مجددًا فوق المنطقة.