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لبنان

الغارات على البقاع تسببت في سقوط إصابتين وتضرر مقام ديني

Lebanon 24
15-07-2025 | 04:38
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لا تزال النيران مشتعلة في جرد بريتال شرقي بعلبك، عقب غارة استهدفت المنطقة صباح اليوم، وأدّت إلى إصابة شخصين بجروح خفيفة، جرى نقلهما إلى مستشفيات المنطقة لتلقّي العلاج.
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وقد تضرر مقام النبي إسماعيل نتيجة القصف، في وقت حلّقت مروحية تابعة للجيش مجددًا فوق المنطقة.
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