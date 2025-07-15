السيّد: وزراء بسمنة ووزراء بزيت... والمحاصصة حاكمة

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خلال جلسة مناقشة الحكومة، انتقد السيّد طريقة تعاطي الحكومة مع ملف التعيينات، كاشفًا أن عددًا من الوزراء لم يكونوا على علم مسبق بها، وقال: "هناك وزراء بسمنة ووزراء بزيت".وسأل السيّد عمّا إذا كانت المفاوضات الجارية حاليًا مع الخارج تندرج ضمن إطار التي يفوّض بها رئيس الجمهورية وفق ، معتبرًا أن على الحكومة توضيح ما إذا كانت هذه المفاوضات ستُرتّب التزامات إضافية على تتجاوز الاستثناءات المنصوص عليها.كما أشار إلى أن مبدأ المحاصصة لا يزال قائماً ومتحكّماً في التعيينات داخل الحكومة.