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لبنان

السيّد: وزراء بسمنة ووزراء بزيت... والمحاصصة حاكمة

Lebanon 24
15-07-2025 | 04:56
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خلال جلسة مناقشة الحكومة، انتقد النائب جميل السيّد طريقة تعاطي الحكومة مع ملف التعيينات، كاشفًا أن عددًا من الوزراء لم يكونوا على علم مسبق بها، وقال: "هناك وزراء بسمنة ووزراء بزيت".
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وسأل السيّد عمّا إذا كانت المفاوضات الجارية حاليًا مع الخارج تندرج ضمن إطار المعاهدات الدولية التي يفوّض بها رئيس الجمهورية وفق الدستور، معتبرًا أن على الحكومة توضيح ما إذا كانت هذه المفاوضات ستُرتّب التزامات إضافية على لبنان تتجاوز الاستثناءات المنصوص عليها.

كما أشار إلى أن مبدأ المحاصصة لا يزال قائماً ومتحكّماً في التعيينات داخل الحكومة.
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