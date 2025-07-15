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لبنان

بالصور... هذه حقيقة الحريق عند جسر الخردلي

Lebanon 24
15-07-2025 | 05:22
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن إحتراق سيارة على طريق الخردلي، في جنوب لبنان.
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وأشارت إلى عدم وجود أيّ حدث أمنيّ.
 
 
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