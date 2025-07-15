أنطوان حبيب زار المفتي قبلان: نسعى لدعم ذوي الدخل المحدود

استقبل المفتي ، في مكتبه بدار الإفتاء ، رئيس مجلس إدارة مصرف الإسكان السيد أنطوان حبيب على رأس وفد من أعضاء .

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وقد تم خلال اللقاء البحث في الأوضاع العامة في البلاد، لاسيما الأزمة الاقتصادية الخانقة والضغوط المعيشية المتفاقمة التي تطال مختلف شرائح الشعب اللبناني.



وأكد السيد حبيب، في كلمته خلال اللقاء، أنّ زيارة الوفد إلى دار الإفتاء الجعفري جاءت "في ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي يمر بها وطننا الحبيب، ومن منطلق إيماننا بدور هذا الصرح في دعم الإنسانية والوطنية".



وأضاف: "نحن في مصرف الإسكان نحرص على أداء رسالتنا الإنسانية بعيداً عن أي تمييز بين لبناني وآخر أو بين منطقة وأخرى، ونعمل باستمرار لما فيه خير اللبنانيين جميعاً، وخاصة ذوي الدخل المحدود والمتوسط وذوي الاحتياجات الخاصة".



وأوضح حبيب أنّ المصرف يعمل على إطلاق وتنفيذ مشاريع حالية ومستقبلية بالتعاون مع الصناديق العربية والدولية، بهدف تأمين ديمومة القروض وتعديل سقوفها بحسب الحاجة، مؤكداً أن "الأزمة السكنية باتت عائقاً أساسياً أمام الشباب في تأسيس عائلة، وقد وجد كثيرون في مصرف الإسكان بصيص أمل لبناء أو شراء أو ترميم مسكن يليق بهم".



وختم بالقول: "نحن مستمرون في بذل كل الجهود الممكنة لتحقيق تطلعات المواطنين، ونتطلع إلى نيل دعمكم لمسيرتنا الاجتماعية والإنسانية"، معرباً عن تقديره الكبير لدور المفتي قبلان الوطني وجهوده في دعم القضايا التي تمس المواطن اللبناني في حياته اليومية.