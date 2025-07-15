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لبنان

عبدالله: السيادة هي في كرامة الإنسان وليست فقط في مفهوم الدفاع والأمن والسياسة

Lebanon 24
15-07-2025 | 05:37
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قال النائب بلال عبدالله إنّه "بالنسبة لي ولمن أمثل، السيادة هي في كرامة الإنسان والسيادة هي في حماية أمنه الصحي والتربوي والاجتماعي، وليست فقط في مفهوم الدفاع والأمن والسياسة".
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ودعا عبدالله خلال جلسة مجلس النواب الى "الاقدام أكثر باتجاه حماية الناس، فهناك مرضى في لبنان يموتون في منازلهم وهناك أشخاص لا يستطيعون تأمين الدواء".
 
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