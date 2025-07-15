عبدالله: السيادة هي في كرامة الإنسان وليست فقط في مفهوم الدفاع والأمن والسياسة

قال النائب إنّه "بالنسبة لي ولمن أمثل، السيادة هي في كرامة الإنسان والسيادة هي في حماية أمنه الصحي والتربوي والاجتماعي، وليست فقط في مفهوم الدفاع والأمن والسياسة".

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ودعا عبدالله خلال جلسة مجلس النواب الى "الاقدام أكثر باتجاه حماية الناس، فهناك مرضى في يموتون في منازلهم وهناك أشخاص لا يستطيعون تأمين الدواء".