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لبنان

جرادي: إنّ كان هناك من رجالات في الحكومة عليهم التصدي لمن يقول إنّ "لبنان منتجع"

Lebanon 24
15-07-2025 | 05:51
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قال النائب الياس جرادي من مجلس النواب، إنّ "كان هناك من رجالات في الحكومة عليهم التصدي لمن يقول إنّ "لبنان منتجع ويُهددنا بهجوم علينا".
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