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لبنان

حرّ ورطوبة وضباب... إليكم توقعات الطقس للأيام المقبلة!

Lebanon 24
15-07-2025 | 05:46
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وفي الداخل، بينما تنخفض فوق الجبال وتنشط الرياح احيانا لتصل لحدود 50 كلم/س شمال البلاد.
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وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: طقس صيفي معتاد يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية على الساحل، وفوق معدلاتها في الداخل وعلى الجبال مع نشاط في سرعة الرياح.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الجبال بينما تبقى دون تعديل يذكر في الداخل وعلى الساحل، تنشط الرياح مع ارتفاع لموج البحر.

الأربعاء: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وفي الداخل بينما تنخفض فوق الجبال، تنشط الرياح احيانا لتصل لحدود 50 كلم/س شمال البلاد.

الخميس: غائم جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات، وارتفاع بنسبة الرطوبة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر، ترتفع درجات الحرارة في المناطق الجبلية وتبقى دون تعديل على الساحل وفي الداخل.

الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض بشكل بسيط في المناطق الجبلية والداخلية.
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