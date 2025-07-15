Advertisement

لبنان

شقير بحث وبلاسخارت في التطورات

Lebanon 24
15-07-2025 | 05:55
A-
A+
Doc-P-1391631-638881810003728259.jpg
Doc-P-1391631-638881810003728259.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
إستقبل المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير في مكتبه المنسقة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة جينين هينيس-بلاسخارت، وتناول البحث المواضيع والتطورات المتعلقة بالمنطقة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
اللواء شقير قدم واجب العزاء للعلامة فضل الله وبحث معه التطورات الأمنية
lebanon 24
15/07/2025 16:53:18 Lebanon 24 Lebanon 24
اللواء شقير عرض التطورات السياسية والأمنية مع سفيرة الاتحاد الأوروبي
lebanon 24
15/07/2025 16:53:18 Lebanon 24 Lebanon 24
المفتي دريان بحث مع اللواء شقير في الأوضاع العامة
lebanon 24
15/07/2025 16:53:18 Lebanon 24 Lebanon 24
اللواء شقير بحث وسليمان في الأوضاع العامة
lebanon 24
15/07/2025 16:53:18 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2025-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:28 | 2025-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:08 | 2025-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2025-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:30 | 2025-07-15
09:45 | 2025-07-15
09:28 | 2025-07-15
09:08 | 2025-07-15
09:00 | 2025-07-15
08:58 | 2025-07-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24