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لبنان

قرطبا تحتفل بعيد مار الياس بمهرجان فني وترفيهي يستمر 3 أيام

Lebanon 24
15-07-2025 | 06:13
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تنظّم بلدية قرطبا بالتعاون مع شركة "ستريت فاستيفال" مهرجانًا مميزًا لمناسبة عيد مار الياس، يمتد على مدى ثلاثة أيام من الجمعة 18 تموز حتى الأحد 20 تموز، ويقام على الطريق العام في البلدة وأمام ساحة كنيسة مار الياس.
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يقدّم المهرجان برنامجًا متنوّعًا يجمع بين الفن والفرح والأنشطة العائلية، ويتضمن:
 الجمعة: حفل غنائي مجاني يحييه الفنان مجد مصلي.
 السبت: سهرة مميزة مع الفنان جو أشقر، تليها احتفالات العيد الدينية في كنيسة مار الياس.
 الأحد: ختام احتفالي مع المغنية ميشا وفرقتها، بالإضافة إلى عروض خاصة للأطفال.

ويضمّ المهرجان أيضًا مدينة ألعاب كبيرة، باقة من المطاعم، معارض للمنتجين والحرفيين، ومجموعة واسعة من النشاطات الترفيهية لجميع الأعمار.
 
 
 يفتح المهرجان أبوابه يوميًا من الساعة الخامسة مساءً وحتى منتصف الليل، والدخول مجاني بالكامل. ويقام هذا الحدث برعاية شركة "موبيلي توب".
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