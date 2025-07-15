قرطبا تحتفل بعيد مار الياس بمهرجان فني وترفيهي يستمر 3 أيام

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تنظّم بلدية بالتعاون مع شركة "ستريت فاستيفال" مهرجانًا مميزًا لمناسبة عيد ، يمتد على مدى ثلاثة أيام من الجمعة 18 حتى الأحد 20 تموز، ويقام العام في البلدة وأمام ساحة .يقدّم المهرجان برنامجًا متنوّعًا يجمع بين الفن والفرح والأنشطة العائلية، ويتضمن:الجمعة: حفل غنائي مجاني يحييه الفنان مجد مصلي.السبت: سهرة مميزة مع الفنان ، تليها احتفالات العيد في مار الياس.الأحد: ختام احتفالي مع ميشا وفرقتها، بالإضافة إلى عروض خاصة للأطفال.ويضمّ المهرجان أيضًا مدينة ألعاب كبيرة، باقة من المطاعم، معارض للمنتجين والحرفيين، ومجموعة واسعة من النشاطات الترفيهية لجميع الأعمار.