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لبنان

توقيف 144 سوريًا و6 لبنانيين... ماذا في بيان الجيش؟

Lebanon 24
15-07-2025 | 06:18
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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:
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نفذت وحدات من الجيش تؤازر كلًّا منها دورية من مديرية المخابرات عمليات دهم في مناطق فالوغابعبدا وبقعاتا والسمقانية – الشوف، وأوقفت 144 سوريًّا لتجوّلهم داخل الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية، والمواطن (ن.ب.) لاعتراضه عمل عناصر الجيش.
 
كما نفذت دورية من مديرية المخابرات عمليات دهم وأوقفت 4 مواطنين وفقًا لما يلي:
دهم في منطقة غاليري سمعان – بعبدا، وتوقيف المواطن (ع.م.) لارتكابه جرائم مختلفة منها: الاتجار بالأسلحة، إطلاق النار، تهديد أشخاص وفرض خوات، وضبط مسدس وذخائر حربية في حوزته.
 دهم منازل مطلوبين في بلدة كفررمان – النبطية، وتوقيف المواطنين (غ.ا.) و(ج.ض.) و(ع.ض.)، لإطلاقهم النار وافتعالهم إشكالات، وضبط أسلحة وذخائر حربية في حوزتهم.
كذلك أوقفت دورية أخرى من المديرية بعد عملية رصد ومطاردة في منطقة رأس أسطا – جبيل أحد المواطنين لقيادته سيارة مسروقة.
سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
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