توقيف 144 سوريًا و6 لبنانيين... ماذا في بيان الجيش؟

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نفذت وحدات من الجيش تؤازر كلًّا منها دورية من عمليات دهم في مناطق – وبقعاتا والسمقانية – ، وأوقفت 144 سوريًّا لتجوّلهم داخل الأراضي بطريقة غير شرعية، والمواطن (ن.ب.) لاعتراضه عمل عناصر الجيش. صدر عن البيان الآتي:نفذت وحدات من الجيش تؤازر كلًّا منها دورية من عمليات دهم في مناطق – وبقعاتا والسمقانية – ، وأوقفت 144 سوريًّا لتجوّلهم داخل الأراضي بطريقة غير شرعية، والمواطن (ن.ب.) لاعتراضه عمل عناصر الجيش.

كما نفذت دورية من مديرية المخابرات عمليات دهم وأوقفت 4 مواطنين وفقًا لما يلي:

دهم في منطقة غاليري سمعان – بعبدا، وتوقيف المواطن (ع.م.) لارتكابه جرائم مختلفة منها: الاتجار بالأسلحة، إطلاق النار، تهديد أشخاص وفرض خوات، وضبط مسدس وذخائر حربية في حوزته.

دهم منازل مطلوبين في بلدة كفررمان – ، وتوقيف المواطنين (غ.ا.) و(ج.ض.) و(ع.ض.)، لإطلاقهم النار وافتعالهم إشكالات، وضبط أسلحة وذخائر حربية في حوزتهم.

كذلك أوقفت دورية أخرى من المديرية بعد عملية رصد ومطاردة في منطقة رأس أسطا – أحد المواطنين لقيادته سيارة مسروقة.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف المختص".