أبي خليل: أين الاصلاح؟

قال النائب "نسألكم أين الاصلاح؟ هل هناك هيكلة للمصارف أو اعادة أموال المودعين أو خطط للكهرباء والماء والغاز؟"

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وأضاف من مجلس النواب أنّ "الموازنة هي أولى أدوات خدمة الصالح العام، ولكن إعادة الحكومة إنتاج الموازنة عينها من الحكومة السابقة ينفي أي كلام عن الإصلاح".

وتابع: "أريد الطعن بعدم وجود رؤية اقتصادية للحكومة واستنساخ السياسيات السابقة التي أوصلتنا للانهيار".