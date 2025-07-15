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لبنان

أبي خليل: أين الاصلاح؟

Lebanon 24
15-07-2025 | 06:25
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قال النائب سيزار أبي خليل "نسألكم أين الاصلاح؟ هل هناك هيكلة للمصارف أو اعادة أموال المودعين أو خطط للكهرباء والماء والغاز؟"
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وأضاف أبي خليل من مجلس النواب أنّ "الموازنة هي أولى أدوات خدمة الصالح العام، ولكن إعادة الحكومة إنتاج الموازنة عينها من الحكومة السابقة ينفي أي كلام عن الإصلاح".
 
وتابع: "أريد الطعن بعدم وجود رؤية اقتصادية للحكومة واستنساخ السياسيات السابقة التي أوصلتنا للانهيار".
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