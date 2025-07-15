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لبنان

الاشتراكي: للالتزام الكامل بوقف إطلاق النار في السويداء والدعوة لحوار وطني شامل

Lebanon 24
15-07-2025 | 06:27
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أكد الحزب التقدمي الاشتراكي في بيان، أن ما يجري في محافظة السويداء السورية يستدعي التوقف الفوري عند "لحظة العقل والحكمة والوعي"، مشددًا على أهمية الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار الذي تم الإعلان عنه، وضرورة منع أي أعمال انتقامية تمس المواطنين، أو أماكن العبادة والمواقع التاريخية.
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ودعا الحزب إلى أن تكون مضافة سلطان باشا الأطرش مجددًا "مكانًا يجمع السوريين كما جمعهم على مرّ التاريخ"، معتبرًا أن الوحدة والاحتكام إلى الحوار هي السبيل الوحيد للخروج من دوامة العنف.

وشدد البيان على مسؤولية الدولة في حماية المواطنين وتأمين حقوقهم وأمنهم، ليس فقط في السويداء بل في كافة الأراضي السورية، داعيًا وجهاء وعقلاء المحافظة إلى التكاتف، وإطلاق حوار وطني شامل مع النخب السورية، بهدف الوصول إلى حل سياسي ضمن إطار الدولة، وتنفيذ الاتفاقات السابقة، واستيعاب كل الفصائل تحت مظلة المؤسسات الرسمية، وتحقيق مطالب أبناء السويداء المحقة.

وختم البيان بالتأكيد على أن الحزب التقدمي الاشتراكي يواصل اتصالاته الحثيثة لضمان عدم تجدد القتال، مجددًا دعوته إلى تحكيم صوت العقل والابتعاد عن المزايدات، والعمل على ترسيخ الأمن والحقوق ضمن كنف الدولة.

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