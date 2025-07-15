الاشتراكي: للالتزام الكامل بوقف إطلاق النار في السويداء والدعوة لحوار وطني شامل

أكد في بيان، أن ما يجري في محافظة يستدعي التوقف الفوري عند "لحظة العقل والحكمة والوعي"، مشددًا على أهمية الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار الذي ، وضرورة منع أي أعمال انتقامية تمس المواطنين، أو أماكن العبادة والمواقع التاريخية.

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ودعا الحزب إلى أن تكون مضافة مجددًا "مكانًا يجمع السوريين كما جمعهم على مرّ التاريخ"، معتبرًا أن الوحدة والاحتكام إلى الحوار هي السبيل الوحيد للخروج من دوامة العنف.



وشدد البيان على مسؤولية الدولة في حماية المواطنين وتأمين حقوقهم وأمنهم، ليس فقط في السويداء بل في كافة الأراضي السورية، داعيًا وجهاء وعقلاء المحافظة إلى التكاتف، وإطلاق شامل مع النخب السورية، بهدف الوصول إلى حل سياسي ضمن إطار الدولة، وتنفيذ الاتفاقات السابقة، واستيعاب كل الفصائل تحت مظلة المؤسسات الرسمية، وتحقيق مطالب أبناء السويداء المحقة.



وختم البيان بالتأكيد على أن يواصل اتصالاته الحثيثة لضمان عدم تجدد القتال، مجددًا دعوته إلى تحكيم صوت العقل والابتعاد عن المزايدات، والعمل على ترسيخ الأمن والحقوق ضمن كنف الدولة.