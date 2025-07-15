تيمور جنبلاط: يجب أن يلتزم الجميع بوقف اطلاق النار في السويداء

كتب رئيس الإشتراكي عبر حسابه على منصة "اكس": "إعلان وقف النار في يجب أن يلتزم الجميع به، والذهاب لحوار وحل سياسي دائم ضمن الدولة. الوقت الآن للحكمة والعقل وحقن الدماء، ويجب تحقيق مطالب أهالي السويداء وتنفيذ الاتفاقات وضبط الأمن. على الدولة القيام بمسؤولياتها، وعلى وجهاء السويداء التعاون للوصول لذلك وعدم تكرار القتال".

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