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لبنان

حواط: وجود لبنان في خطر

Lebanon 24
15-07-2025 | 06:39
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قال النائب زياد حواط إنّ "وجود لبنان في خطر، وعلى الدولة أن تعطي الأولويّة للمصلحة الوطنيّة العليا".
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وأضاف حواط من مجلس النواب، أنّ "المشكلة تكمن بين فريقين: الأوّل وضع لبنان على طريق الحرب، والثاني ملتزم بالدستور".
 
 
وتابع: "اللبنانيّون ينتظرون إنقاذ لبنان، وعلينا أن نكون شركاء في إعادة بناء لبنان الحلم من دون سلاح ولا ارتباطات خارجيّة على حساب اللبنانيّين"، وشدّد على أنّ "الآمال معقودة على الحكومة".
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