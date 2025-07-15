حواط: وجود لبنان في خطر

قال النائب إنّ "وجود في خطر، وعلى الدولة أن تعطي الأولويّة للمصلحة الوطنيّة ".

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وأضاف من مجلس النواب، أنّ "المشكلة تكمن بين فريقين: الأوّل وضع لبنان على طريق الحرب، والثاني ملتزم بالدستور".

وتابع: "اللبنانيّون ينتظرون إنقاذ لبنان، وعلينا أن نكون شركاء في إعادة بناء لبنان الحلم من دون سلاح ولا ارتباطات خارجيّة على حساب اللبنانيّين"، وشدّد على أنّ "الآمال معقودة على الحكومة".