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لبنان

هاشم: هذه الأراضي لبنانيّة ومسجّلة في الدوائر العقاريّة

Lebanon 24
15-07-2025 | 06:46
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دعا النائب قاسم هاشم إلى "وضع خطّة سريعة لإعادة الإعمار والعمل على تحرير الأرض اللبنانيّة المحتلّة"، وسأل: "لماذا لم يتحرّك بعد هذا الملفّ؟"
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وتابع هاشم من مجلس النواب: "تحصين لبنان لن يكون سوى بوحدة اللبنانيّين وقضيّة مزارع شبعا وتلال كفرشوبا تحتاج لدقّة في التعاطي، وهذه الأراضي هي لبنانيّة ومسجّلة في الدوائر العقاريّة اللبنانيّة".
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هاشم: تحصين لبنان لن يكون سوى بوحدة اللبنانيّين وقضيّة مزارع شبعا وتلال كفرشوبا تحتاج لدقّة في التعاطي وهذه الأراضي هي لبنانيّة ومسجّلة في الدوائر العقاريّة اللبنانيّة
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