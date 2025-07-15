هاشم: هذه الأراضي لبنانيّة ومسجّلة في الدوائر العقاريّة

دعا إلى "وضع خطّة سريعة لإعادة الإعمار والعمل على تحرير الأرض اللبنانيّة المحتلّة"، وسأل: "لماذا لم يتحرّك بعد هذا الملفّ؟"

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وتابع هاشم من مجلس النواب: "تحصين لن يكون سوى بوحدة اللبنانيّين وقضيّة مزارع وتلال كفرشوبا تحتاج لدقّة في التعاطي، وهذه الأراضي هي لبنانيّة ومسجّلة في الدوائر العقاريّة اللبنانيّة".