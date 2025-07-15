الموسوي: من يتحدّث عن صداقته للبنان فليُعطِ جيشنا سلاحاً دفاعياً

اعتبر النائب أنّ "من يتحدّث عن صداقته للبنان فليُعطِ جيشنا سلاحاً دفاعياً ليحمي الوطن في وجه العدوّ".

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وقال خلال جلسة مجلس النواب: "نعلم أنه لا يوجد قرار سياسي بدعم الجيش، وهناك " " خارجي يمنع تسليحه".