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لبنان

الموسوي: من يتحدّث عن صداقته للبنان فليُعطِ جيشنا سلاحاً دفاعياً

Lebanon 24
15-07-2025 | 06:55
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اعتبر النائب ابراهيم الموسوي أنّ "من يتحدّث عن صداقته للبنان فليُعطِ جيشنا سلاحاً دفاعياً ليحمي الوطن في وجه العدوّ".
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وقال الموسوي خلال جلسة مجلس النواب: "نعلم أنه لا يوجد قرار سياسي بدعم الجيش، وهناك "فيتو" خارجي يمنع تسليحه".
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